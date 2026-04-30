Była Miss Francji i lekarka Marine Lorphelin podważa stereotypy swoją „niekonwencjonalną” ścieżką kariery.

Fabienne Ba.
Są ścieżki, które zmuszają do ponownego przemyślenia swoich uprzedzeń. Marine Lorphelin jest tego doskonałym przykładem: wybrana Miss Francji w wieku 19 lat, pierwsza wicemiss świata, dziś jest lekarzem medycyny ogólnej – i nigdy nie musiała wybierać między tymi dwoma profesjami.

Miss Francji 2013: wybory naznaczone inteligencją

Marine Lorphelin została wybrana Miss Francji 2013 8 grudnia 2012 roku w Limoges, zdobywając 41,67% głosów publiczności – najwyższy wynik w historii Miss Francji. Organizacja Miss Francji przyznała jej również Nagrodę Wiedzy Ogólnej z wynikiem 17/20. To podwójne wyróżnienie już nadało ton: za tytułem kryje się młoda kobieta, która ma coś więcej do powiedzenia.

Miss Świata Europy i studia medyczne równolegle

Podczas konkursu Miss World 2013 na Bali Marine Lorphelin zajęła drugie miejsce wśród 131 kandydatek – najlepszy wynik Francji od 1998 roku – i została Miss World Europe 2013. Pod koniec swojego rocznego panowania podjęła decyzję, która wywołała spore poruszenie: na początku 2014 roku wznowiła studia medyczne na drugim roku na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie 1. Powrót na uniwersytet po roku jako Miss Francji oznaczał dla niej nocną zmianę i udział w konkursach.

Czternaście lat studiów medycznych między dwoma kontynentami

Ukończyła szósty rok studiów w czerwcu 2018 roku, zajmując 3795. miejsce na 8706 kandydatów w krajowych egzaminach rankingowych i zdecydowała się na rezydenturę z medycyny ogólnej w Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). W październiku 2021 roku przeprowadziła się do Nowej Kaledonii, aby ukończyć studia sześciomiesięcznym stażem z ginekologii. Pomiędzy Paryżem a Południowym Pacyfikiem doświadczyła wszystkiego: kryzysu związanego z COVID-19, nocnych zmian, powtórek do egzaminów – a jednocześnie nadal dzieliła się swoim codziennym życiem z obserwatorami na Instagramie.

Praca została obroniona z wyróżnieniem „bardzo zaszczytnym”

12 marca 2025 roku Marine Lorphelin obroniła swoją pracę doktorską przed jury Wydziału Zdrowia Uniwersytetu Paris-Cité, otrzymując najwyższe wyróżnienie. Następnie udostępniła na Instagramie film dokumentalny, który przedstawia jej drogę do sukcesu, z podpisem: „Minęło 14 lat, odkąd poszłam na studia medyczne. Śledziliście nocne zmiany, kryzys związany z COVID-19, powtórki do egzaminów, staże tutaj i gdzie indziej, pierwsze stanowiska zastępcze, a teraz mój doktorat. Niczego nie żałuję; kocham swój zawód”. Jej konkluzja: „Mówcie mi Doktorze”.

Wybitny sportowiec, od mat tatami po górskie szlaki

Marine Lorphelin, zapalona sportsmenka od dzieciństwa, trenowała gimnastykę przez osiem lat, a następnie lekkoatletykę przez pięć, zdobywając mistrzostwo Burgundii w trójskoku w kategorii do lat 16. Obecnie biega w biegach przełajowych na wysokim poziomie: brała udział w biegu HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, zajmując 117. miejsce wśród kobiet i 543. miejsce w klasyfikacji generalnej, z indeksem UTMB 460.

Jako ambasadorka FFEPGV była również matką chrzestną i uczestniczką Adventur'Games 2025 w Jurze, propagując wizję sportu dostępnego dla wszystkich: „Uważam, że ważne jest, aby sport był dostępny dla jak największej liczby osób”.

Sport, medycyna i widoczność: wyraźne powiązanie

Marine Lorphelin, oddana lekarka i zagorzała entuzjastka sportu, konsekwentnie promuje profilaktykę, zdrowie i dobre samopoczucie. Poprzez swoją karierę i publiczne wypowiedzi podkreśla korzyści płynące z aktywności fizycznej. Według wielu obserwatorów, jej sława może również zainspirować wiele młodych kobiet, pokazując, że pogodzenie ambicji naukowych, zaangażowania społecznego i różnorodnych aspiracji jest w pełni możliwe.

Choć jej podróż można postrzegać jako inspirującą, w żadnym wypadku nie powinna stać się nakazem „osiągnięcia wszystkiego” ani źródłem porównań. Każdy rozwija się we własnym tempie, z własnymi trudnościami, priorytetami, mocnymi stronami i słabościami. Sukcesy w nauce, rozwój kariery, ciągła aktywność, a nawet znalezienie energii na wyjście z domu nie są doświadczane przez każdego w ten sam sposób. Każda ścieżka jest słuszna i żadna nie jest warta więcej niż inna. Marine Lorphelin może być dla niektórych wzorem do naśladowania, ale najważniejsze pozostaje budowanie własnej ścieżki, zgodnie z własnymi pragnieniami i możliwościami, bez porównywania się z innymi.

Ostatecznie Marine Lorphelin nie musiała wybierać między blichtrem, glamourem i stetoskopem, ani między treningiem biegowym a życiem w szpitalu. Jako lekarka, sportsmenka i orędowniczka sportów prozdrowotnych, udowadnia, że można łączyć wiele tożsamości i zainteresowań bez konieczności uzasadniania tego.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
