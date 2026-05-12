Sydney Sweeney przyciąga uwagę wyglądem nawiązującym do lat 2000.

Julia P.
sydney_sweeney / Instagram

Jeśli oglądasz nowy sezon „Euforii”, z pewnością zauważyłeś/aś TĘ stylizację, która od kilku dni wzbudza ogromne zainteresowanie. Sydney Sweeney, grająca Cassie Howard w popularnym serialu HBO, właśnie pojawiła się w 5. odcinku po raz kolejny z niecierpliwością. Zdjęcie udostępnione na oficjalnym koncie @euphoria na Instagramie przedstawia tę ultra-motylą stylizację, która od razu zachwyciła fanów.

Bluzka w kształcie motyla prosto z lat 2000.

Na zdjęciu udostępnionym przez serial widzimy amerykańską aktorkę i producentkę Sydney Sweeney za kulisami, obok amerykańskiej aktorki i modelki Alexy Demie, która gra Maddy Perez. Obie prezentują się w niezwykle dopracowanym stylu, wiernym modowemu duchowi serialu.

Aktorka Sydney Sweeney miała na sobie kreację Blumarine: lekką sukienkę, prawdopodobnie wykonaną z jasnoniebieskiego szyfonu, haftowaną perłami i błyszczącymi cyrkoniami. Kreacja ma wyraźnie nawiązujący do lat 2000. charakter z motylkowym detalem przy dekolcie, cienkimi ramiączkami i dopasowanym krojem. Jej fryzura i makijaż były idealnie do siebie dopasowane: platynowe blond loki, grzywka w kolorze kurtyny, smoky eyes i ciemnofioletowe usta.

Wielki powrót „bączka motylkowego”

Ten look zrobił tak duże wrażenie, po części dlatego, że wpisuje się w trend, który przeżywa obecnie wielki powrót. Słynny „butterfly top”, przypominający skrzydła motyla, to jeden z kultowych elementów garderoby lat 90. i 2000. Mariah Carey uczyniła z niego swój znak rozpoznawczy, a od tamtej pory ten element garderoby kojarzony jest z całym pokoleniem.

Dziś top z motylem przeżywa swój wielki powrót. Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber, piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa oraz południowoafrykańska piosenkarka Tyla już go polubiły, każda na swój sposób. Z Cassie Howard z serialu „Euforia” nabiera on nowego wymiaru: natychmiastowego rozgłosu w popkulturze i natychmiastowego szumu w mediach społecznościowych. Kiedy postać tak popularna jak ona nosi ten element, cały trend nabiera rozpędu.

Fala entuzjazmu w mediach społecznościowych

Fani szybko zareagowali na post opublikowany na oficjalnym koncie serialu. „Kultowa”, „Cassie jest u szczytu swojej popularności”, „ta stylizacja utkwiła mi w pamięci” … Wielu chwaliło kreatywne stylizacje i grę Sydney Sweeney. Artystka nadal podejmuje się ambitnych projektów i potwierdza swój status wschodzącej gwiazdy Hollywood, potrafiącej łączyć wymagające role dramatyczne z głośnymi występami.

W tej inspirowanej motylami stylizacji prosto z lat 2000. Sydney Sweeney zapewnia jeden z najbardziej pamiętnych występów w trzecim sezonie Euforii. Połączenie nostalgicznego ukłonu, odważnego modowego przekazu i narracyjnego przesłania potwierdza jedno: w „Euforii” moda jest postacią samą w sobie.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
W wieku 47 lat Kate Hudson rozświetla czerwony dywan w szafranowej sukience

