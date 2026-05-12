W wieku 47 lat Kate Hudson rozświetla czerwony dywan w szafranowej sukience

Są kolory, które zwiastują wiosnę lepiej niż jakikolwiek kwiat. Amerykańska aktorka i producentka Kate Hudson niedawno pojawiła się na czerwonym dywanie w Egyptian Theatre w Los Angeles w olśniewającej szafranowożółtej sukni, która mogłaby konkurować z kalifornijskim słońcem. Okazja? Premiera dokumentu Netflixa „Marty, życie jest krótkie”, opowiadającego o karierze jej przyjaciela Martina Shorta. Aktorka zaprezentowała jedną z najpiękniejszych wiosennych stylizacji tego sezonu.

Sukienka pełna światła

Na wieczór Kate Hudson założyła kreację Tod's z kolekcji ready-to-wear wiosna 2026, zaprezentowanej na Tygodniu Mody w Mediolanie we wrześniu ubiegłego roku. Długa, kolumnowa sukienka bez rękawów z szafranowożółtego zamszu o dopasowanym i minimalistycznym kroju. Według Women's Wear Daily, paleta barw kolekcji została zainspirowana książką Claude'a Noriego „An Italian Summer”, która wyjaśnia ten słoneczny, żywy i wyraźnie letni odcień.

To, co czyniło tę sukienkę naprawdę wyjątkową, to jej detale. Dwa głębokie wycięcia po bokach odsłaniały sylwetkę Kate Hudson, zachowując jednocześnie wyrafinowaną elegancję. Z tyłu, drapowany, skrzyżowany dekolt, wiązany na wysokości krzyża na plecach, uzupełniony małym otworem w kształcie dziurki od klucza w górnej części pleców. Wreszcie, rozcięcie sięgające uda, które delikatnie otwierało się przy każdym kroku.

Minimalistyczne dodatki, starannie dobrane

Jak to często bywa w przypadku Kate Hudson, sekret udanego looku tkwi w umiejętnym połączeniu dramatyzmu i prostoty. Aktorka wybrała czarne czółenka z noskiem w szpic i dopełniła całość długim brązowym skórzanym płaszczem, który założyła na powitanie, a następnie zdjęła, odsłaniając ten wyrazisty element. Do biżuterii wybrała kreacje domu mody Beladora: rzeźbiarskie złote kolczyki i efektowne pierścionki w ciepłych, metalicznych odcieniach, które idealnie uzupełniały ciepło jej sukni. Stylizację zaprojektowali Rob Zangardi i Mariel Haenn, jej wieloletni współpracownicy.

Promienna piękność, zaprojektowana z dbałością o każdy szczegół.

Kate Hudson powierzyła Marcusowi Francisowi fryzurę w niski, miękki i naturalny kucyk, idealny, by nie obciążyć sylwetki sukienki. Na twarzy Tonyi Brewer postawiono na stonowaną elegancję: czarny tusz do rzęs, różowe usta i złocistą cerę, która wyglądała jak prosto z wiosennego popołudnia.

Mały szczegół, który idealnie dopełnił cały look: jej manicure, wykonany przez Nails of LA, miał mleczny i długi odcień, który nie przyćmił sukienki, lecz delikatnie z nią współgrał.

Wieczór poświęcony przyjaźni

Poza czerwonym dywanem, Kate Hudson pojawiła się tam przede wszystkim po to, by wesprzeć przyjaciółkę. Wraz z kanadyjskim aktorem, reżyserem i scenarzystą Eugene'em Levym oraz kanadyjsko-amerykańskim aktorem, producentem, reżyserem, scenarzystą i prezenterem Martinem Shortem, aktorka pozowała z szerokim uśmiechem, świętując premierę tego dokumentu poświęconego karierze legendarnej komedii.

„Co za dokument! Świętuję jedynego i niepowtarzalnego Marty'ego Shorta 🧡” – napisała pod zdjęciami udostępnionymi na swoim koncie na Instagramie. Kate Hudson, obecnie występująca w serialu Netflixa „Running Point”, potwierdza tym występem, że jest jedną z najbardziej stylowych postaci Hollywood.

W tej muśniętej słońcem stylizacji Kate Hudson prezentuje jedną ze swoich najbardziej olśniewających wiosennych kreacji. Żywa paleta barw sukienki, detale kroju i stonowana elegancja reszty stroju udowadniają, że wyrazisty styl może być zarówno efektowny, jak i wyrafinowany.