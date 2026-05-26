Gwyneth Paltrow zachwyca naturalnym wyglądem bez makijażu w kuchni

Fabienne Ba.
@gwynethpaltrow / Instagram

Z gołą twarzą i kawą w dłoni, amerykańska aktorka Gwyneth Paltrow przekształciła proste weekendowe śniadanie w lekcję prostoty. Założycielka Goop bardziej niż kiedykolwiek promuje naturalne piękno, co znajduje oddźwięk wśród internautów.

Kameralne weekendowe śniadanie nakręcone

Gwyneth Paltrow opublikowała na Instagramie film nagrany w domu, w celowo swobodnej atmosferze. Okazja: długi weekend z okazji Dnia Pamięci, który postanowiła uczcić, przedłużając jeden ze swoich najpopularniejszych rytuałów – cykl „Śniadanie dla chłopaka”. Założenie pozostaje niezmienne: przygotowywanie posiłku każdego ranka dla męża, amerykańskiego scenarzysty, reżysera i producenta telewizyjnego Brada Falchuka.

W tym wydaniu z 2026 roku Gwyneth Paltrow zabrała się do kuchni z frittatą, którą określiła jako „pewniak”, udekorowaną ziołami ogrodowymi i sezonowymi warzywami. Z autoironią wspomniała nawet o „ofiary wśród jajek”, nawiązując do drobnych kuchennych wpadek, które sprawiają, że jej filmy są tak urocze. Wszystko to bez odrobiny makijażu, w prezentacji, która kładzie nacisk na naturalność, a nie na „perfekcję”.

Szmaragdowa zieleń, dyskretny symbol „cichego luksusu”

Jeśli chodzi o strój, aktorka postawiła na szmaragdowozielony zestaw wypoczynkowy z białą lamówką, wiernie oddając subtelną estetykę kojarzoną z „cichym luksusem”. Jej platynowe włosy, ułożone z przedziałkiem na środku i o gładkiej długości, podkreślały jej cerę. Daleko od blichtru czerwonego dywanu, ta swobodna stylizacja odzwierciedla pewien rodzaj elegancji: takiej, która unika ostentacji. Dla wielu jej obserwatorów te poranne filmiki stały się kojącym i inspirującym rytuałem, zarówno ze względu na przepisy kulinarne, jak i naturalny urok Gwyneth Paltrow.

„Starzeć się bez ukrywania” – credo Gwyneth Paltrow

Ta sekwencja wpisuje się w dyskurs, który Gwyneth Paltrow promuje od kilku lat: dumnego akceptowania swojego wieku. W 2023 roku wyznała, że docenia swoje zmarszczki i akceptuje tę część siebie, która się starzeje, co utożsamia z pewnego rodzaju mądrością nabytą z biegiem czasu. To stanowisko rezonuje szczególnie silnie w branży, w której presja bycia młodym jest wciąż wszechobecna. Pojawiając się bez makijażu, bez widocznych filtrów i dramatycznej inscenizacji, Gwyneth Paltrow prezentuje wizerunek, który kontrastuje z utartymi standardami i przemawia do publiczności poszukującej autentyczności.

W zaledwie kilkuminutowym nagraniu wideo Gwyneth Paltrow udaje się streścić swój charakterystyczny styl: swobodny, szykowny styl życia, sporą dawkę autoironii i jasny przekaz o samoakceptacji. Bez makijażu i w szmaragdowozielonej piżamie udowadnia, że weekendowe śniadanie może być również sposobem na potwierdzenie prawa do starzenia się z godnością.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Zoe Saldaña zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w czarnej sukience w kwiaty.
Article suivant
„Wciąż tak samo oszałamiająca jak zawsze”: pod słońcem Jennifer Lopez przyciąga wszystkie spojrzenia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na łódce Alix Earle przywraca do życia bardzo letni trend w stylizacji włosów.

Amerykańska influencerka Alix Earle, obserwowana przez miliony subskrybentów w mediach społecznościowych, udostępniła niedawno serię słonecznych zdjęć zrobionych na...

„Wciąż tak samo oszałamiająca jak zawsze”: pod słońcem Jennifer Lopez przyciąga wszystkie spojrzenia

Z okazji weekendu Dnia Pamięci amerykańska piosenkarka Jennifer Lopez zafundowała swoim fanom słoneczny wypoczynek. Wybrała biały, dwuczęściowy kostium...

Zoe Saldaña zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w czarnej sukience w kwiaty.

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Zoe Saldaña zaszczyciła swoją obecnością ceremonię zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes 23 maja...

Oskarżony o noszenie „nieodpowiedniego” stroju, influencer odpowiada z humorem

Amerykańska influencerka Abby Baffoe, która może pochwalić się milionami obserwujących na Instagramie, TikToku i YouTubie, znalazła się w...

„Stonowana sylwetka”: Lalisa Manobal zachwyca sportowym lookiem retro

Tajska tancerka, raperka i aktorka Lalisa Manobal (Lisa), członkini zespołu BLACKPINK, wzbudziła sensację swoim zdecydowanie sportowym, retro lookiem,...

Aktorka Mindy Kaling odpowiada na komentarze dotyczące jej ciała po tym, jak stała się obiektem ataków krytyków.

Amerykańska aktorka, scenarzystka i producentka pochodzenia indyjskiego Mindy Kaling w niedawnym wywiadzie dla magazynu Bustle opowiedziała o licznych...