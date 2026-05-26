Zoe Saldaña zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w czarnej sukience w kwiaty.

Anaëlle G.
@zoesaldana / Instagram

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Zoe Saldaña zaszczyciła swoją obecnością ceremonię zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes 23 maja 2026 roku, prezentując się wyjątkowo elegancko. W towarzystwie męża, artysty Marco Perego-Saldañi, przemaszerowała po czerwonym dywanie w spektakularnej, małej czarnej sukience ozdobionej pomarańczowym, kwiatowym printem. Ta wyrafinowana, a zarazem romantyczna kreacja natychmiast przykuła uwagę podczas tego rzadkiego publicznego wystąpienia jako para.

Spektakularna mała czarna sukienka w kwiaty

Centralnym punktem tej stylizacji jest sukienka Zoe Saldaña, która odważnie odświeża klasyczną małą czarną. Na ciemnym tle, żywy, pomarańczowy, kwiatowy wzór dodaje odrobinę jasnego, wiosennego koloru. Sukienkę wyróżnia głęboki dekolt i rozkloszowana spódnica, które nadają jej dramatycznego kształtu. Kreacja wiodącego francuskiego domu mody umiejętnie gra kontrastem między stonowaną czernią a bujnością motywu kwiatowego, w idealnie zrównoważony sposób.

Delikatne detale węzłów i czysty, minimalistyczny wygląd

Wyrafinowanie sukni tkwi również w detalach. Uderzająca, drapowana kokarda podkreśla biodra, dodając całości ruchu i szykownego charakteru, a druga biała kokarda zdobi tył. Aby wyeksponować tę i tak już misterną kreację, Zoe Saldaña postawiła na elegancką fryzurę: elegancki, gładki kok, który okala jej twarz i odsłania błyszczące kolczyki. Czarne szpilki na paskach dopełniają tę szykowną stylizację.

Występ pary na czerwonym dywanie

To pojawienie się na czerwonym dywanie było również okazją dla Zoe Saldañi i jej męża, włoskiego producenta i reżysera Marco Perego, do przeżycia wzruszającej chwili. Para została sfotografowana, trzymając się za ręce przed wejściem do teatru. Zoe Saldaña uwieczniła ten moment w mediach społecznościowych, dołączając do zdjęcia swojej stylizacji prosty komunikat: „Dziękuję, Cannes”. To pojawienie się było pięknym zwieńczeniem pobytu na południu Francji, po wcześniejszym, znaczącym wyjeździe na początku miesiąca.

W tej małej, czarnej sukience w kwiaty Zoe Saldaña zaliczyła jeden z najbardziej eleganckich występów na ceremonii zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes. To demonstracja wyrafinowania, w której stonowana czerń łączy się ze świeżością kwiatowego wzoru.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Oskarżony o noszenie „nieodpowiedniego” stroju, influencer odpowiada z humorem
Article suivant
Gwyneth Paltrow zachwyca naturalnym wyglądem bez makijażu w kuchni

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Gwyneth Paltrow zachwyca naturalnym wyglądem bez makijażu w kuchni

Z gołą twarzą i kawą w dłoni, amerykańska aktorka Gwyneth Paltrow przekształciła proste weekendowe śniadanie w lekcję prostoty....

Oskarżony o noszenie „nieodpowiedniego” stroju, influencer odpowiada z humorem

Amerykańska influencerka Abby Baffoe, która może pochwalić się milionami obserwujących na Instagramie, TikToku i YouTubie, znalazła się w...

„Stonowana sylwetka”: Lalisa Manobal zachwyca sportowym lookiem retro

Tajska tancerka, raperka i aktorka Lalisa Manobal (Lisa), członkini zespołu BLACKPINK, wzbudziła sensację swoim zdecydowanie sportowym, retro lookiem,...

Aktorka Mindy Kaling odpowiada na komentarze dotyczące jej ciała po tym, jak stała się obiektem ataków krytyków.

Amerykańska aktorka, scenarzystka i producentka pochodzenia indyjskiego Mindy Kaling w niedawnym wywiadzie dla magazynu Bustle opowiedziała o licznych...

W wieku 56 lat aktorka Catherine Zeta-Jones wzbudziła sensację w efektownej czerwonej sukience.

Odziana w szkarłat i emanująca gotycką elegancją, brytyjska aktorka Catherine Zeta-Jones oczarowała wszystkich na cmentarzu Hollywood Forever w...

Koncert piosenkarza Bad Bunny'ego w Barcelonie budzi kontrowersje

Wizyta portorykańskiego rapera, piosenkarza i producenta Bad Bunny'ego w Barcelonie miała być świętem. Jednak film potępiający warunki w...