Zoe Saldaña zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w czarnej sukience w kwiaty.

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Zoe Saldaña zaszczyciła swoją obecnością ceremonię zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes 23 maja 2026 roku, prezentując się wyjątkowo elegancko. W towarzystwie męża, artysty Marco Perego-Saldañi, przemaszerowała po czerwonym dywanie w spektakularnej, małej czarnej sukience ozdobionej pomarańczowym, kwiatowym printem. Ta wyrafinowana, a zarazem romantyczna kreacja natychmiast przykuła uwagę podczas tego rzadkiego publicznego wystąpienia jako para.

Spektakularna mała czarna sukienka w kwiaty

Centralnym punktem tej stylizacji jest sukienka Zoe Saldaña, która odważnie odświeża klasyczną małą czarną. Na ciemnym tle, żywy, pomarańczowy, kwiatowy wzór dodaje odrobinę jasnego, wiosennego koloru. Sukienkę wyróżnia głęboki dekolt i rozkloszowana spódnica, które nadają jej dramatycznego kształtu. Kreacja wiodącego francuskiego domu mody umiejętnie gra kontrastem między stonowaną czernią a bujnością motywu kwiatowego, w idealnie zrównoważony sposób.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Delikatne detale węzłów i czysty, minimalistyczny wygląd

Wyrafinowanie sukni tkwi również w detalach. Uderzająca, drapowana kokarda podkreśla biodra, dodając całości ruchu i szykownego charakteru, a druga biała kokarda zdobi tył. Aby wyeksponować tę i tak już misterną kreację, Zoe Saldaña postawiła na elegancką fryzurę: elegancki, gładki kok, który okala jej twarz i odsłania błyszczące kolczyki. Czarne szpilki na paskach dopełniają tę szykowną stylizację.

Występ pary na czerwonym dywanie

To pojawienie się na czerwonym dywanie było również okazją dla Zoe Saldañi i jej męża, włoskiego producenta i reżysera Marco Perego, do przeżycia wzruszającej chwili. Para została sfotografowana, trzymając się za ręce przed wejściem do teatru. Zoe Saldaña uwieczniła ten moment w mediach społecznościowych, dołączając do zdjęcia swojej stylizacji prosty komunikat: „Dziękuję, Cannes”. To pojawienie się było pięknym zwieńczeniem pobytu na południu Francji, po wcześniejszym, znaczącym wyjeździe na początku miesiąca.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Zoe Saldaña (@zoesaldana)

W tej małej, czarnej sukience w kwiaty Zoe Saldaña zaliczyła jeden z najbardziej eleganckich występów na ceremonii zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes. To demonstracja wyrafinowania, w której stonowana czerń łączy się ze świeżością kwiatowego wzoru.