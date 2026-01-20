W wieku 60 lat Elizabeth Hurley zachwyca swoją postacią na Malediwach

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno udostępniła na Instagramie kilka zdjęć ze swojego pobytu na Malediwach, gdzie w rajskiej scenerii witała rok 2026.

Słoneczny wypad pełen spokoju

Na tym poście Elizabeth Hurley wygląda na zrelaksowaną i uśmiechniętą, ciesząc się otaczającą przyrodą i chwilami spokoju pośród turkusowych wód i drobnego piasku. Do zdjęć dołączyła wiadomość pełną wdzięczności: „O mój Boże… Uwielbiam Malediwy! Miałam szczęście być jedną z pierwszych osób na tej nowej prywatnej wyspie. Wylądowaliśmy hydroplanem bezpośrednio na naszym prywatnym molo – niezapomniany pobyt dzięki wspaniałej ekipie. Cóż za piękny sposób na rozpoczęcie 2026 roku!”. Według jej fanów, Elizabeth Hurley emanuje inspirującym spokojem i witalnością.

Podziwianie reakcji internautów

Komentarze pod postem mnożyły się: „Wciąż tak promienna i elegancka jak zawsze”, „Wydaje się, jakby czas nie miał nad nią władzy”, „Energia i uśmiech inspirują radość”. Inni chwalili jej „pozytywne i troskliwe nastawienie”, zauważając, że Elizabeth Hurley uosabia zdrową wizję dobrego samopoczucia – spełnionej, promiennej kobiety, która jest wierna sobie.

Obiecujący początek roku

W towarzystwie syna Damiana aktorka podzieliła się kilkoma zdjęciami z tego idyllicznego wypadu, wypełnionego relaksem i czasem spędzonym z rodziną. Chociaż jej partner Billy Ray Cyrus nie pojawia się na zdjęciach, skomentował i polubił post, co stanowi subtelny gest wsparcia.

Elizabeth Hurley po raz kolejny udowadnia, że elegancja i naturalność idą w parze z pewnością siebie i radością życia. Brytyjska gwiazda rozpoczyna nowy rok, uosabiając idealną równowagę między autentycznością a wdzięcznością. Słoneczny i spokojny początek 2026 roku.