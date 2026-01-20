Search here...

W wieku 60 lat Elizabeth Hurley zachwyca swoją postacią na Malediwach

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno udostępniła na Instagramie kilka zdjęć ze swojego pobytu na Malediwach, gdzie w rajskiej scenerii witała rok 2026.

Słoneczny wypad pełen spokoju

Na tym poście Elizabeth Hurley wygląda na zrelaksowaną i uśmiechniętą, ciesząc się otaczającą przyrodą i chwilami spokoju pośród turkusowych wód i drobnego piasku. Do zdjęć dołączyła wiadomość pełną wdzięczności: „O mój Boże… Uwielbiam Malediwy! Miałam szczęście być jedną z pierwszych osób na tej nowej prywatnej wyspie. Wylądowaliśmy hydroplanem bezpośrednio na naszym prywatnym molo – niezapomniany pobyt dzięki wspaniałej ekipie. Cóż za piękny sposób na rozpoczęcie 2026 roku!”. Według jej fanów, Elizabeth Hurley emanuje inspirującym spokojem i witalnością.

Podziwianie reakcji internautów

Komentarze pod postem mnożyły się: „Wciąż tak promienna i elegancka jak zawsze”, „Wydaje się, jakby czas nie miał nad nią władzy”, „Energia i uśmiech inspirują radość”. Inni chwalili jej „pozytywne i troskliwe nastawienie”, zauważając, że Elizabeth Hurley uosabia zdrową wizję dobrego samopoczucia – spełnionej, promiennej kobiety, która jest wierna sobie.

Obiecujący początek roku

W towarzystwie syna Damiana aktorka podzieliła się kilkoma zdjęciami z tego idyllicznego wypadu, wypełnionego relaksem i czasem spędzonym z rodziną. Chociaż jej partner Billy Ray Cyrus nie pojawia się na zdjęciach, skomentował i polubił post, co stanowi subtelny gest wsparcia.

Elizabeth Hurley po raz kolejny udowadnia, że elegancja i naturalność idą w parze z pewnością siebie i radością życia. Brytyjska gwiazda rozpoczyna nowy rok, uosabiając idealną równowagę między autentycznością a wdzięcznością. Słoneczny i spokojny początek 2026 roku.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Dzieci Umy Thurman i Ethana Hawke’a narzucają swój styl na Tygodniu Mody
Article suivant
Lindsay Lohan bez makijażu i w piżamie wywołuje reakcje w internecie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lindsay Lohan bez makijażu i w piżamie wywołuje reakcje w internecie

Z dala od czerwonych dywanów i błysków fleszy, Lindsay Lohan postanowiła rozpocząć tydzień delikatnie. 19 stycznia 2026 roku...

Dzieci Umy Thurman i Ethana Hawke’a narzucają swój styl na Tygodniu Mody

Podczas Tygodnia Mody w Mediolanie jesień/zima 2026-2027 Maya Hawke i jej brat Levon Hawke zwrócili uwagę fotografów w...

Określana mianem „kobiety po 50.” aktorka Philippine Leroy-Beaulieu obala stereotypy dotyczące wieku

Niedawno gość programu En Aparté , aktorka grająca Sylvie Grateau w serialu Netflixa „Emily w Paryżu”, wyjaśniła, że...

Dolly Parton świętuje swoje 80. urodziny w wielkim stylu, ubrana w spektakularną suknię.

Królowa muzyki country udowodniła to po raz kolejny: w wieku 80 lat Dolly Parton promienieje jak zawsze i...

„Nie jestem blondynką”: ta ikona lat 2000. wyrównuje swoje rachunki

Długo sprowadzona do karykatury „powierzchownej młodej kobiety”, Paris Hilton odzyskuje kontrolę nad swoim wizerunkiem. W dedykowanym jej filmie...

Ta 71-letnia modelka eksponuje swoją figurę i błyszczy w słońcu.

Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Christie Brinkley olśniewa swoich fanów pojawieniem się w słońcu archipelagu Turks i Caicos...

© 2025 The Body Optimist