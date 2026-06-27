„Hiszpańska bogini”: Rosalía stawia na architektoniczną suknię, która bawi się bryłami

Hiszpańska piosenkarka Rosalía udostępniła na Instagramie zdjęcie w spektakularnej, architektonicznej sukni, bawiąc się bryłami i kontrastami. Jej wygląd oczarował jej fanów – niektórzy nazywali ją nawet „hiszpańską boginią”.

Architektoniczna sukienka w kolorze lodowcowego błękitu

Sercem tej stylizacji była sukienka o dopasowanym kroju w delikatnym, lodowoniebieskim odcieniu. Rzeźbiarski projekt charakteryzował się głębokim dekoltem podkreślonym białymi koronkami – niektóre plecione, inne luźne – spływającymi kaskadą z przodu. Ten graficzny detal dodawał sukience głębi i dynamiki. Daleko jej było do prostej sukienki, a wręcz przeciwnie – do kreacji modowej, pomyślanej jako gra faktur i linii.

Mistrzowska gra wolumenów

Ta sukienka stawiała przede wszystkim na objętość. Dół grał na kontraście: krótki z przodu, z tyłu ciągnął się długim, zwiewnym trenem. Ta asymetria nadała sylwetce teatralny, a zarazem eteryczny charakter. Aby stonować ten eteryczny zestaw, Rosalía wybrała czarne kozaki do kolan i upięła włosy w gładki, wysoki kok. Idealna równowaga między miękkością a wyrazistością.

Rosalia w swoim nowym poście na Instagramie pic.twitter.com/C4VgdTipaU — Luv (@cherrymagazinee) 26 czerwca 2026

Występ na Harvardzie

Ten post nie był zwykłym zdjęciem. W podpisie Rosalía napisała po prostu „przybyła na Harvard”, sugerując, że ta kreacja została wybrana na wystąpienie na prestiżowym amerykańskim uniwersytecie. Uroczyste otoczenie, do którego elegancka, architektoniczna kreacja Rosalíi wniosła nutę nowoczesności i śmiałości. Nic dziwnego, że jej fani entuzjastycznie chwalili jej wygląd, obsypując go pełnymi podziwu komplementami.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

W tej architektonicznej, lodowo-błękitnej sukni Rosalía stworzyła spektakularny, a zarazem wyrafinowany wygląd. Bawiąc się objętością, kontrastami i graficznymi detalami, po raz kolejny udowodniła swoje nienaganne wyczucie stylu. Nic dziwnego, że zachwyciła tym swoich fanów – i z pewnością zainspiruje miłośników mody na całym świecie.

