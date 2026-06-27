Kaley Cuoco, będąc w ciąży z drugim dzieckiem, pokazała swój ciążowy brzuszek na czerwonym dywanie

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Kilka tygodni po ogłoszeniu drugiej ciąży, amerykańska aktorka i producentka wykonawcza Kaley Cuoco po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie w Los Angeles. Z dumą zaprezentowała swój ciążowy brzuszek w eleganckiej czarnej sukience.

Elegancka czarna sukienka

Na tę okazję Kaley Cuoco postawiła na pewniak: długą, czarną suknię. Zwiewna i szykowna, sukienka delikatnie opinała jej ciążową figurę, pięknie eksponując brzuszek. Aktorka dobrała do niej pasujące czółenka i wielowarstwowe, delikatne złote naszyjniki, aby dodać jej blasku. Swobodny, szykowny look, jednocześnie stonowany i wyrafinowany, idealnie pasował do okazji. Uśmiechając się szeroko do fotografów, umieściła dłonie pod brzuchem w czułym, opiekuńczym geście.

Długo oczekiwany debiut

To wydarzenie było znaczące: Kaley Cuoco po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie od czasu ogłoszenia ciąży. Była tam na premierze nowego serialu w Los Angeles, co dało jej możliwość połączenia obowiązków zawodowych z świętowaniem tego szczęśliwego czasu. Wyraźnie promienna Kaley Cuoco nie kryła radości z perspektywy powiększenia rodziny.

Druga mała dziewczynka

Na początku tego miesiąca Kaley Cuoco i jej partner, aktor Tom Pelphrey, ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka, dziewczynki. Para, która ma już córkę, ogłosiła tę nowinę na Instagramie, publikując zdjęcie różowego tortu w kształcie serca. „Dopełnienie naszej małej rodziny, spełnienie marzeń” – napisała aktorka, dodając, że ta druga ciąża była „trochę bardziej burzliwa, ale jestem niezmiernie wdzięczna”.

Tym promiennym wyglądem Kaley Cuoco potwierdza, że ciąża sprawia jej ogromną przyjemność. Elegancja czarnej sukienki i oczywista radość przyszłej mamy sprawiły, że jej wygląd był prosty, a zarazem wzruszający. Nic dziwnego, że zachwyciło to jej fanów.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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