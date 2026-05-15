Gimnastyczka Livvy Dunne zakłada klasyczny strój plażowy i wzbudza sensację

Sesja zdjęciowa w Loreto, w sercu Baja California

To właśnie na Instagramie Livvy Dunne potwierdziła swój czwarty z rzędu powrót na łamy Sports Illustrated Swimsuit, pisząc: „Czwarty rok, wciąż robi furorę”. Ten zwięzły podpis wiele mówi o tym, jak daleko zaszła od swojego pierwszego występu – i o pewności siebie, z jaką podchodzi teraz do tego ćwiczenia, które stało się jej znakiem rozpoznawczym.

Sesja zdjęciowa odbyła się w Loreto w Baja California Sur w Meksyku – dzikiej i świetlistej scenerii nadmorskiej, która stanowiła idealne tło dla stylizacji w stylu vintage wybranej na tę okazję. Na zdjęciach widzimy ją raz pozującą z blond włosami powiewającymi na wietrze, a innym razem biegnącą po piasku – kontrast między opanowaną pozą a spontanicznym ruchem, który nadaje zdjęciom naturalną energię.

Kremowo-biały zestaw w paski z drewnianym pierścieniem

Wybrany do tej sesji strój ma zdecydowanie retro estetykę: dwuczęściowy strój w kremowo-białe paski, którego górną część spina szeroki drewniany pierścień pośrodku – ręcznie wykonany detal, który nadał stylizacji charakter vintage lat 70. Spójny zestaw, jednocześnie delikatny i wyrazisty, idealnie wkomponował się w naturalny krajobraz Loreto.

Nieoczekiwana podróż

Livvy Dunne, była elitarna gimnastyczka artystyczna z Louisiana State University (LSU), zbudowała znaczącą obecność medialną i komercyjną równolegle ze swoją karierą sportową. Jej współpraca z jednym z wiodących amerykańskich magazynów sportowych, Sports Illustrated Swimsuit, rozpoczęta jeszcze jako studentka, stała się kamieniem węgielnym jej wizerunku publicznego. Jest również częścią obsady nowego serialu stacji Fox, „Słoneczny patrol”, w sezonie 2026-2027, co potwierdza jej rozwój wykraczający daleko poza świat sportu.

Cztery lata, ta sama plaża, stała obecność – Livvy Dunne to jedna z tych osobowości, którym udało się przekształcić występ medialny w prawdziwy znak rozpoznawczy. „Wciąż robi furorę” : właśnie to robi, rok po roku.