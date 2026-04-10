„Jest nie do poznania”: Występ tej aktorki w serialu „Euforia” wywołuje poruszenie

Amerykańska aktorka i modelka Alexa Demie, znana z roli Maddy Perez w serialu „Euforia”, wywołała spore poruszenie na premierze trzeciego sezonu, która odbyła się w TCL Chinese Theatre w Los Angeles. Obecna u boku obsady popularnego serialu HBO, wyróżniła się makijażem zupełnie odmiennym od jej typowego stylu.

Minimalistyczny makijaż inspirowany latami 90.

Znana ze swojego wyrazistego makijażu, w tym kultowego, graficznego eyelinera, Alexa Demie tym razem postawiła na znacznie bardziej „naturalny” look. Ta zmiana szybko przykuła uwagę fanów w mediach społecznościowych, a niektórzy twierdzili, że nie od razu rozpoznali aktorkę.

Na to wydarzenie Alexa Demie postawiła na look „no makeup-makeup”, trend, który tworzy bardzo subtelny efekt makijażu, jednocześnie podkreślając rysy twarzy. Jej makijaż nawiązywał do minimalizmu lat 90., z kamiennymi cieniami na powiekach i załamaniu powieki. Jej rzęsy były po prostu podkręcone, bez eyelinera, co stanowiło wyraźny kontrast z jej wcześniejszymi stylizacjami, gdzie oczy często podkreślano wyrazistymi, graficznymi kreskami. Jej cera wyróżniała się subtelnym, chłodnym konturowaniem w połączeniu z lekkim różem. Jej usta były lekko rozświetlone na różowo, co stanowiło współczesną interpretację trendów kosmetycznych lat 90.

Mieszane reakcje w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych wielu użytkowników wyraziło zaskoczenie tą zmianą stylu. Niektóre komentarze mówiły o „zauważalnej transformacji”, z uwagami takimi jak „nagle się postarzała” lub „jest nie do poznania”. Inni użytkownicy bronili jednak aktorki Alexy Demie, wskazując, że zmiany fizyczne są naturalnym elementem starzenia się. Wśród wspierających wiadomości znalazły się: „to normalne, ma 35 lat, wszyscy się zmieniamy z wiekiem” i „nadal jest piękna”.

Ważne jest, aby pamiętać, że ciała kobiet – tak jak ciała każdego z nas – nie są przedmiotem swobodnego komentowania: każdy ma prawo robić ze swoim ciałem, twarzą, ubraniami czy makijażem, co mu się podoba. I tak, każdy zmienia się z wiekiem; to naturalne – nie ma potrzeby robić z tego wielkiej sprawy ani tego krytykować.

Dzięki temu „naturalnemu” makijażowi inspirowanemu latami 90. Alexa Demie demonstruje chęć eksplorowania nowych kodów estetycznych. To podejście odzwierciedla również artystyczną i osobistą wolność, daleką od sztywnych oczekiwań, i przypomina nam, że styl – podobnie jak wygląd – ewoluuje z czasem, zgodnie z pragnieniami i wpływami.