Alix Earle, ubrana w pasiasty strój plażowy, przyjmuje klasyczny styl vintage

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Amerykańska influencerka Alix Earle jest jedną z najpopularniejszych postaci swojego pokolenia na Instagramie. Jedna z jej karuzel na Instagramie, opublikowana z skąpanego w słońcu jachtu, po raz kolejny potwierdziła jej nienaganne wyczucie stylu. Ma na sobie dwuczęściowy strój w zielono-białe paski: bezpośrednie nawiązanie do estetyki klasycznych europejskich wakacji z minionych dekad.

Dwuczęściowy strój w zielono-białe paski

Na najgłośniejszym zdjęciu na karuzeli Alix Earle pojawia się w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym w pionowe zielono-białe paski. Dopasowany, trójkątny top podkreśla prostotę – niewiele detali, niewiele ozdób, jedynie precyzyjne dopasowanie. Dobór kolorów nie jest bez znaczenia. Użyta zieleń, gdzieś pomiędzy migdałem a miętą, natychmiast przywodzi na myśl odcienie włoskich domków plażowych – dla jednych kwaśna zieleń, dla innych limonkowa. Kolor głęboko zakorzeniony w pewnej idei śródziemnomorskiego relaksu.

Duże okulary i poza „Riwiery”

Aby dopełnić swój charakterystyczny element, Alix Earle postawiła na minimalistyczne podejście: pojedynczą parę dużych okularów przeciwsłonecznych. Bez biżuterii, sarongu i słomkowego kapelusza. Sceneria – reling jachtu, krystalicznie czysta woda w tle, światło słoneczne odbijające się od pokładu – wystarczyła, aby skomponować obraz. Opierając się o reling, ze wzrokiem lekko zwróconym w stronę horyzontu, Alix Earle przywołuje na myśl portrety ze starych włoskich magazynów filmowych z lat 60.

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Bezpośrednie nawiązanie do europejskich lat 60. XX wieku

Właśnie w tym tkwi siła tego looku: wpisuje się w autentyczną tradycję wizualną. Dwuczęściowy strój w zielono-białe paski to nie tylko zwykły letni element garderoby. To klasyka vintage, spopularyzowana na plażach Saint-Tropez i Capri w latach 60. XX wieku przez takie ikony jak Brigitte Bardot, Sophia Loren i Romy Schneider.

W tamtych czasach cienkie paski po bokach, trójkątne cięcia i wysokie stany były absolutnym znakiem rozpoznawczym europejskich letnich stylów jet-set. Sześćdziesiąt lat później Alix Earle powraca do tego repertuaru z uderzającą wiernością – dowodząc, że dobrze dobrane klasyki przetrwają dekady, nie starzejąc się ani o dzień.

W tym zielono-białym dwuczęściowym stroju w paski Alix Earle po raz kolejny potwierdza swoją rolę ikony stylu życia dla swojego pokolenia. I przypomina nam, że czasami wystarczy jeden klasyczny element garderoby, by zdefiniować cały sezon. Prezentacja, która z pewnością będzie hitem na europejskich plażach tego lata.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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