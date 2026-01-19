Heidi Klum błyszczy na plaży w kryształowej sukience

Podczas kręcenia 20. sezonu programu „Germany's Next Topmodel” niemiecka supermodelka Heidi Klum przekształciła Venice Beach w prawdziwy wybieg mody. W lśniącej sukni od Juliena Macdonalda oczarowała wszystkich, dając mistrzowski popis elegancji w kalifornijskim słońcu.

Wizja kryształowa Juliena Macdonalda

W przypadku tej sekwencji zachodu słońca Heidi Klum powierzyła projekt swojemu wieloletniemu przyjacielowi i współpracownikowi, Julienowi Macdonaldowi, znanemu ze śmiałych i olśniewających kreacji. Rezultatem była długa tiulowa sukienka wysadzana tysiącami kryształów Swarovskiego, noszona na białym metalicznym body z głębokim dekoltem. Każdy ruch Heidi Klum uchwycił światło zmierzchu, tworząc mieniący się efekt lustrzanego odbicia, przypominający delikatny płatek śniegu – niebiańską wizję nazwaną przez fanów „Śnieżnym Aniołem”.

Elegancja na piasku i silna więź za kulisami

Aby dopełnić swój lodowy wizerunek anioła, Heidi dodała obszerny, biały płaszcz z piór, który majestatycznie unosił się na piasku Venice Beach. Z włosami ułożonymi w naturalne fale i ukrytymi za okularami przeciwsłonecznymi w białych oprawkach, poprowadziła konkurs dla uczestników, jednocześnie dobrze się bawiąc między ujęciami. Atmosfera była radosna: Julien Macdonald, obecny na planie jako gościnny juror, podzielił się z nią tą chwilą kreatywności i elegancji.

Ta sesja zdjęciowa to coś więcej niż tylko fragment programu telewizyjnego: to potwierdzenie ponadczasowego wpływu Heidi Klum na modę. Od dekad wie, jak przyciągać uwagę naturalnością i śmiałością, przekształcając każde pojawienie się w wydarzenie.