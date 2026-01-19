Search here...

Ta 71-letnia modelka eksponuje swoją figurę i błyszczy w słońcu.

Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Christie Brinkley olśniewa swoich fanów pojawieniem się w słońcu archipelagu Turks i Caicos (Brytyjskiego Terytorium Zamorskiego) w jaskrawoczerwonym stroju, który podkreśla jej radość życia i pewność siebie.

71-letnia ikona energii słonecznej

Na rozpoczęcie roku 2026 Christie Brinkley ewidentnie cieszy się wymarzonymi wakacjami na białych, piaszczystych plażach, którymi dzieli się ze swoimi obserwatorami w krótkim, radosnym filmie. Pojawia się w jaskrawoczerwonym stroju zawiązanym na szyi, ozdobionym srebrnymi pierścieniami na ramiączkach i głębokim dekoltem.

Z włosami powiewającymi na wietrze i uśmiechem na ustach, odwraca się, by zaprezentować zarówno swój strój, jak i oniryczną scenerię: turkusową wodę, bujną roślinność i złote światło u schyłku dnia, a wszystko to w towarzystwie łagodnej ścieżki dźwiękowej.

Wyraźna elegancja retro

Ta ekstrawagancka stylizacja jest częścią serii starannie wykonanych stylizacji, które Christie Brinkley prezentuje od początku roku w miejscu swojego wypoczynku. Zaledwie kilka dni wcześniej Christie Brinkley pozowała już przed lustrem ozdobionym muszelkami i koralami, które cierpliwie zbierała przez 20 lat pobytów na wyspie, ubrana w zdecydowanie czarny zestaw w stylu retro z topem i dołem z wysokim stanem.

Niedawno zauważono ją w dopasowanym, bez ramiączek, głębokim stroju w kolorze granatowym, uzupełnionym niebieskim sarongiem zawiązanym na biodrach, tańczącą przed willami z tęczą w tle.

Christie Brinkley, matka i ikona mody od dziesięcioleci, udowadnia, że można pozostać promienną, radosną i stylową nawet po siedemdziesiątce – gdyby ktoś jeszcze w to wątpił. Akceptując w pełni swoje ciało, wiek i styl, Christie Brinkley wysyła kobietom inspirujący przekaz: to nie tylko dla młodych, a Ty możesz czuć się piękna i wolna w słońcu na każdym etapie życia.

