Ta 44-letnia brazylijska modelka pokazuje swoją figurę na plaży

Brazylijska modelka i aktorka Alessandra Ambrosio opublikowała niedawno na Instagramie zdjęcie, które natychmiast wywołało sensację. Była Aniołek Victoria's Secret promienieje na tropikalnej plaży, z nogami zanurzonymi w turkusowej wodzie, patrząc na horyzont z górami i żaglówkami.

Naturalna elegancja

Ubrana w szafranowo-pomarańczowy zestaw – szorty i bolerko (krótką kurtkę/rozpiętą kamizelkę) – i zwieńczona słomkowym kapeluszem, brazylijska modelka uosabia promienną i pogodną urodę. To zdjęcie, prawdopodobnie zrobione w Brazylii, odzwierciedla więź Alessandry z jej korzeniami, a także jej zaangażowanie w styl życia, który łączy sport, dobre samopoczucie i równowagę osobistą.

Fala internetowego podziwu

Post w ciągu zaledwie kilku godzin wygenerował setki tysięcy polubień i lawinę pochwał. Internauci jednogłośnie oklaskiwali jej ponadczasową charyzmę: „Jesteś boginią, ponadczasową!” , „W wieku 44 lat jesteś bardziej inspirująca niż kiedykolwiek”, „Absolutne cele na plaży”. Pomiędzy emotikonami z sercami i ogniem oraz wiadomościami pełnymi podziwu, wsparcie było przytłaczające.

Jako ambasadorka marek wellness i współzałożycielka własnej linii strojów kąpielowych, Alessandra Ambrosio inspiruje nie tylko na wybiegu. Te zdjęcia z plaży wpisują się w konsekwentną ścieżkę kobiety, która z pogodą ducha przechodzi przez lata, a jej fani wciąż cenią jej autentyczność.

Skóra od stóp do głów: Kim Kardashian wyznacza styl na 45
„Ona się nie zmieniła": 44-letnia Jessica Alba udostępnia stare zdjęcia

