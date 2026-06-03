Brooks Nader odświeża ten klasyczny „jednoczęściowy” strój dzięki „nieoczekiwanemu” dodatkowi

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader udostępniła na Instagramie nową serię zdjęć, na których reinterpretuje styl vintage plaż. Klucz do jej wizerunku? Nieoczekiwany dodatek.

Bluzka z nadrukiem w kolorze niebiesko-białym, w stylu pocztówkowym

W swoim najnowszym wpisie Brooks Nader postawiła na skoordynowany element w niebiesko-białym wzorze, niemal w stylu marynistycznym. Top z głębokim dekoltem w pełni oddaje klimat retro: wyrazisty krój, płynne linie i minimalizm w sam raz, by wzór przemówił sam za siebie. Na różnych zdjęciach w karuzeli widać, jak eksploruje stylizację z każdej perspektywy – siedząc, stojąc, z profilu – aby podkreślić precyzyjny krój topu. Ta inscenizacja, pozornie bez wysiłku, przekształca prosty post o urodzie w quasi-modowy edytorial.

Dopasowany sarong, dodatek, który zmienia wszystko

To, co czyni ten look tak wyjątkowym, to jego ukryty element centralny: sarong. Dopasowany do góry w najdrobniejszych szczegółach, ten drapowany element, noszony jako spódnica kopertowa, scala cały strój Brooksa Nadera, zapewniając wizualną ciągłość, tak charakterystyczną dla klasycznych kostiumów jednoczęściowych z lat 50. i 60. XX wieku.

W tamtych czasach idealne plażowiczki łączyły te dwa skoordynowane elementy, tworząc iluzję jednego stroju. Brooks Nader wskrzesza tę technikę z niezwykłą łatwością. Sarong przestaje być wówczas prostym dodatkiem plażowym, a staje się elementem, który nadaje całej stylizacji – i sam w sobie nadaje jej stylistyczną głębię.

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Wielowarstwowe bransoletki i duże okulary: odważny akcent retro

Aby dopełnić stylizację, Brooks Nader postawił na dodatki: wielowarstwowe bransoletki na nadgarstkach, kolczyki koła i duże okulary przeciwsłoneczne. Trzy ukłony w stronę plażowych ikon ubiegłego wieku, od Brigitte Bardot po Sophię Loren, która również święciła triumfy w tych muśniętych słońcem i majestatycznych sylwetkach. Ta inscenizacja po raz kolejny przypomina nam, jak doskonale Brooks Nader opanował swój styl.

Nowa kampania Agua Bendita

Choć zdjęcie emanuje spontanicznością wakacyjnej migawki, w rzeczywistości jest częścią kampanii. Brooks Nader został właśnie wybrany do reprezentowania nowej letniej kolekcji kolumbijskiej marki Agua Bendita, znanej z kolorowych, ręcznie robionych nadruków i inspiracji Ameryką Południową.

Komentarze mnożyły się w ciągu kilku godzin od opublikowania posta. „Jestem zachwycona tym lookiem”, „przepiękny”, „wzniosły” : komentarze chwaliły zarówno dobór stroju, jak i sposób, w jaki stylizował go Brooks Nader. Dowód, o ile w ogóle był potrzebny, że przy odrobinie wiedzy i odpowiednich dodatkach klasyka może znów stać się uderzająco współczesna.

Tym lookiem Brooks Nader przypomina nam o prawdzie, którą moda nieustannie odkrywa na nowo: nie zawsze najbardziej ekstrawaganckie elementy robią różnicę, ale sztuka ich łączenia. Zestawiając pasujący sarong z wzorzystym topem, tworzy sylwetkę, która jest jednocześnie nostalgiczna i nowoczesna – i subtelnie wyznacza jeden z głównych trendów lata 2026.