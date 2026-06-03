Jennifer Lopez w wyrafinowanym wydaniu zachwyciła swoim wyglądem w Nowym Jorku

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Podczas pobytu w Nowym Jorku, gdzie promowała film „Biurowy romans”, amerykańska piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez postawiła na stylizację, która przykuła wzrok. Strój składał się z koronkowej bluzki z detalami nawiązującymi do lat 2010. oraz fryzury, której rzadko używa.

Koronkowy top z detalami retro

Na zdjęciu karuzeli opublikowanym na Instagramie Jennifer Lopez pozuje w koronkowej bluzce bez ramiączek w kolorze kości słoniowej z baskinką w talii. Ten falbaniasty detal, bardzo modny w latach 2010., powraca teraz na czerwony dywan. Bluzkę połączyła z czarną spódnicą maxi i czarną kokardą we włosach, tworząc elegancki kontrast między światłem a cieniem.

Rzadko stosowana fryzura

Jeśli chodzi o fryzurę, Jennifer Lopez postawiła na półupięcie – włosy związane do tyłu, reszta luźno spuszczona – opcję, którą rzadko wybiera. Według prasy modowej, nie nosiła go od marcowej imprezy charytatywnej, a wcześniej, od stycznia 2025 roku. Przyzwyczajona do noszenia rozpuszczonych, prostych lub falowanych włosów, Jennifer Lopez zaprezentowała więc swoje duże złote kolczyki-koła wysadzane diamentami.

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Powrót trendu z lat 2010.

Ten wybór ilustruje dobrze znane zjawisko w modzie: wielki powrót fryzur peplum, symbolizujących początek lat 2010. Ten styl stopniowo wraca do łask, ostatnio zaadaptowany przez kilka gwiazd, takich jak amerykańska aktorka i producentka Emma Stone, australijsko-amerykańska aktorka, producentka, piosenkarka i reżyserka Nicole Kidman oraz kanadyjska aktorka Rachel McAdams. Przywracając go do łask, Jennifer Lopez potwierdza swój status trendsetterki.

W koronkowej bluzce w stylu retro, czarnej spódnicy maxi i „nietypowej” fryzurze, Jennifer Lopez zabłysnęła w Nowym Jorku szykownie. Z każdym wyjściem potwierdza swoje wyczucie stylu i umiejętność łączenia nawiązań do minionych trendów z ponadczasową elegancją.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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