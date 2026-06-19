Z powodu wyjazdu na Mistrzostwa Świata, piłkarz nie mógł być obecny na narodzinach swojej córki.

Léa Michel
@jinkyung3_3 / Instagram

Poza najważniejszymi rozgrywkami międzynarodowymi, toczy się również życie osobiste. Południowokoreański bramkarz Kim Seung-gyu grał na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, podczas gdy jego rodzina przygotowywała się na powitanie nowego członka rodziny. Jego córka urodziła się podczas jego pobytu w reprezentacji, a on sam przeżył ten wyjątkowy moment zdalnie, za pośrednictwem połączenia wideo.

Chwila życia pod napięciem

Kim Seung-gyu brał udział w swoim czwartym Pucharze Świata, ważnym wydarzeniu w swojej karierze. W tym samym czasie jego partnerka zbliżała się do końca ciąży. Nałożyły się na siebie dwie ważne linie czasowe: elitarnego sportu i niezwykle ważnego wydarzenia rodzinnego.

Ta sytuacja uwypukla często pomijaną rzeczywistość: trudność pogodzenia wymagań kariery międzynarodowej z kluczowymi momentami w życiu osobistym. W sporcie, podobnie jak w innych wymagających zawodach, harmonogramy nie pozostawiają wiele miejsca na nieoczekiwane zdarzenia.

Narodziny przeżywane z daleka

Podczas gdy reprezentacja Korei Południowej grała po drugiej stronie globu, córka bramkarza urodziła się w Korei. Kim Seung-gyu nie mógł być tam osobiście i odkrył swoje dziecko za pośrednictwem ekranu, w formie natychmiastowego, choć opóźnionego, spotkania.

Tego typu doświadczenia, coraz powszechniejsze w dobie mobilności międzynarodowej, rodzą pytania o miejsce czasu osobistego w prestiżowych ścieżkach kariery. Emocje są bardzo realne, nawet te odległe, ale nie zastąpią bycia tu i teraz.

Słowa odzwierciedlające stan umysłu

Zawodnik wyraził poczucie odpowiedzialności wobec rodziny i mówił o chęci przekucia tej sytuacji w pozytywną energię na boisku. Jego słowa odzwierciedlają powszechne podejście w sporcie elitarnym: odnajdywanie sensu w nieobecności poprzez koncentrację na wynikach i wynikach.

To stanowisko ilustruje również szerszą rzeczywistość, w której sportowcy płci męskiej są często cenieni za całkowite zaangażowanie w karierę, nawet kosztem życia rodzinnego. Jednocześnie społeczne oczekiwania wobec matek często pozostają bardziej surowe i konsekwentne, jakby ich codzienna obecność była czymś oczywistym.

Poza indywidualnym przypadkiem

Historia Kim Seung-gyu wykracza poza prosty kontekst wydarzenia sportowego. Podkreśla, jak napięty grafik pracy wpływa na osobiste ścieżki kariery, szczególnie w prestiżowych zawodach. Zachęca nas również do kwestionowania ukrytych norm dotyczących rodzicielstwa i sukcesu: dlaczego niektórzy nieobecni są postrzegani jako „oddani”, a inni (głównie kobiety) są oceniani surowiej ze względu na płeć lub rolę społeczną?

Ostatecznie nie chodzi tylko o mecz czy narodziny widziane z dystansu, ale o lustro, w którym odbija się sposób, w jaki nasze społeczeństwa organizują – i ustalają priorytety – okresy życia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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