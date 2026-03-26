„Nie czuję się piękna”: Drew Barrymore omawia zmiany związane z okresem okołomenopauzalnym

Amerykańska aktorka, producentka, autorka, reżyserka, prezenterka telewizyjna i bizneswoman Drew Barrymore niedawno podzieliła się szczerą historią na temat perimenopauzy – naturalnego etapu poprzedzającego menopauzę, często charakteryzującego się znacznymi zmianami hormonalnymi. W jednym z odcinków swojego talk-show wyjaśniła, że przechodzi „okres fizycznego i emocjonalnego wstrząsu”.

Szczera opowieść o okresie, o którym wciąż rzadko się mówi.

Drew Barrymore przyznaje się do wahań nastroju i dyskomfortu fizycznego związanego z tą hormonalną zmianą. Mówi : „Nie czuję się piękna, hormony płatają mi figle, nic nie ma sensu, jestem rozdrażniona, mam wzdęty brzuch i jestem niestabilna emocjonalnie”, wspominając w szczególności o uczuciu wzdęcia i dezorientacji w obliczu tych zmian.

Perimenopauza to faza, w której organizm stopniowo rozpoczyna proces przechodzenia w menopauzę, oznaczający koniec cyklu rozrodczego. Okresowi temu mogą towarzyszyć różne objawy, takie jak wahania hormonalne, wzmożone zmęczenie czy zmiany emocjonalne.

Oświadczenie, które pomaga rozpocząć dyskusję

Drew Barrymore zawsze poruszała te tematy w sposób transparentny, mając nadzieję, że zachęci to do bardziej otwartej dyskusji na temat zdrowia kobiet. Wyjaśnia, że dzielenie się swoimi doświadczeniami pomaga znormalizować te często pomijane i rzadko omawiane tematy.

Zwraca uwagę, że te zmiany mogą być zaskakujące, zwłaszcza gdy cykl menstruacyjny zmienia się niespodziewanie po kilku miesiącach nieobecności. Zmiany te są częścią naturalnych procesów zachodzących w organizmie, nawet jeśli czasami mogą być niepokojące. Opowiadając szczerze o swoich doświadczeniach, Drew Barrymore pomaga uwidocznić rzeczywistość, która wciąż jest niedostatecznie reprezentowana w mediach.

Lepsze zrozumienie przemian ciała

Publiczne oświadczenie Drew Barrymore odzwierciedla rosnącą potrzebę podnoszenia świadomości na temat wyzwań związanych z okresem okołomenopauzalnym. Coraz więcej osób publicznych dzieli się swoimi doświadczeniami, aby promować lepsze zrozumienie tego etapu życia.

Ubierając swoje uczucia w słowa, Drew Barrymore wnosi wkład w szerszą dyskusję na temat dobrego samopoczucia i akceptacji zmian związanych z wiekiem. Jej historia przypomina nam, że te przemiany dotyczą wielu kobiet i że niezwykle ważne jest, aby móc swobodnie o nich rozmawiać, bez tabu i osądów.

