Piosenkarka ma na sobie koronkową sukienkę, która z pewnością nie pozostaje niezauważona.

Brytyjska prezenterka telewizyjna i radiowa Maya Jama po raz kolejny udowodniła, dlaczego jest uważana za jedną z najbardziej stylowych prezenterek na małym ekranie. Na występ w brytyjskim programie telewizyjnym „Love Island: Aftersun” wybrała białą koronkową sukienkę, która nie pozostała niezauważona w mediach społecznościowych.

Długo oczekiwany występ na planie „Love Island: Aftersun”

To właśnie na czerwonym dywanie programu „Love Island: Aftersun”, który prowadzi, Maya Jama wzbudziła sensację. Przyzwyczajona do przekształcania każdego występu telewizyjnego w modowy moment, potwierdziła swój status ikony szczególnie odważnym wyborem. Nie tylko wcieliła się w rolę prowadzącej, ale dała prawdziwy pokaz stylu, który natychmiast wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych i prasie modowej.

Biała koronkowa sukienka

Centralnym punktem jej stroju jest długa, dopasowana suknia, wykonana w całości z białej koronki. Materiał, tkany w delikatny kwiatowy wzór, spływa od biustu do podłogi, igrając z przezroczystością. Dół sukni przybiera sylwetkę syreny, sięgając do kolan, a następnie lekko rozszerzając się, nawiązując do współczesnych sukni ślubnych. Ten dobór materiału odzwierciedla charakterystyczny styl Mai Jamy. Efekt końcowy to umiejętnie wyważone połączenie elementów – gorsetu, koronki, syreny i falban – które przekształca suknię w prawdziwą kreację haute couture.

Dekolt ozdobiony srebrnymi ćwiekami

Góra sukienki stanowi jeden z najbardziej uderzających elementów stylizacji. Szczególnie głęboki dekolt zdobi rząd srebrnych ćwieków, dodając romantycznego charakteru rock'n'rollowemu charakterowi całości. Kontrast między delikatną koronką a metalicznym połyskiem detali nadaje sukience nowoczesny, a zarazem wyrafinowany charakter. Ten detal haute couture podkreśla precyzję projektu i wyjątkowy charakter całości.

Talia w stylu gorsetu ze sznurowaniem pośrodku

W talii gorset sukienki rozszerza się, tworząc efekt luzu, uzupełniony centralnym sznurowaniem nawiązującym do klasycznego gorsetu. Ta dopasowana konstrukcja precyzyjnie modeluje sylwetkę Mai Jamy, podążając za cięciem inspirowanym najbardziej kultowymi sylwetkami strojów wieczorowych. Sznurowanie, zarówno funkcjonalne, jak i dekoracyjne, dodaje całości graficznego wymiaru. To akcent haute couture, który podkreśla wyrafinowaną estetykę kreacji.

Wypolerowany wygląd dopełniający całościowy wygląd

Maya Jama postawiła na fryzurę i makijaż idealnie dopasowane do swojego stroju. Jej włosy ułożyła w luźne, lśniące fale, opadające na jedno ramię, odsłaniając dekolt. Jej makijaż podkreślał opaleniznę, która podkreślała promienną cerę. To harmonijne połączenie dopełniało sukienkę, nie przyćmiewając jej, potwierdzając dbałość o szczegóły w jej prezencji.

Maya Jama w Love Island Aftersun Sezon 13 Odcinek 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Aktualizacje Maya Jama 🗞️ (@mayajamaupdate) 8 czerwca 2026 r.

Kolejny niezapomniany moment modowy dla Mai Jamy

Z głębokim dekoltem i koronkową tkaniną, sukienka noszona przez Maję Jamę wpisuje się w długą serię efektownych kreacji zaprojektowanych przez prezenterkę. Znana z wyczucia stylu i umiejętności przekształcania każdego wyjścia w wydarzenie, Maya Jama po raz kolejny dała niezapomniany pokaz mody. Ten wybór modowy doskonale ilustruje swobodę stylistyczną, którą pielęgnuje od swojego debiutu na ekranie.

Maya Jama po raz kolejny zachwyciła swoim wyglądem. Głęboki dekolt, centralnie sznurowany gorset i spódnica o kroju syreny – brytyjska prezenterka prezentuje kreację, która jest jednocześnie romantyczna i wyrafinowana. To kolejny dowód na to, że jest jedną z najpopularniejszych ikon mody w brytyjskiej telewizji.

