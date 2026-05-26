Na łódce Alix Earle przywraca do życia bardzo letni trend w stylizacji włosów.

Anaëlle G.
@alixearle / Instagram

Amerykańska influencerka Alix Earle, obserwowana przez miliony subskrybentów w mediach społecznościowych, udostępniła niedawno serię słonecznych zdjęć zrobionych na łodzi. Choć post natychmiast przyciągnął uwagę jej społeczności, to jej włosy szczególnie przykuły uwagę: długie blond loki rozświetlone pasemkami, idealnie wpisując się w aktualne trendy. W ten sposób wskrzesza modę na modne fryzury na cieplejsze miesiące.

Blond włosy rozświetlone refleksami

W tej letniej stylizacji włosy Alix Earle wyróżniają się subtelnie rozjaśnionymi pasemkami, umiejętnie rozłożonymi na całej długości. Te pasemka, jaśniejsze od jej blond bazowego koloru, tworzą świetlisty i naturalny efekt, jakby jej włosy były złociste w słońcu. Ta technika, która dodaje fryzurze głębi i wielowymiarowości, natychmiast rozjaśnia cerę i idealnie uzupełnia słoneczny klimat zdjęcia. Wybór fryzury, w którym świetlistość jest priorytetem, a nie jednolitość.

Fryzura w stylu fal plażowych i słomkowy kapelusz

Aby dopełnić tę letnią stylizację, Alix Earle postawiła na fale plażowe: miękkie, lekko potargane fale przywodzące na myśl morskie powietrze i wakacje. Stylizację dopełnił pleciony słomkowy kapelusz kowbojski, modny dodatek, który nadaje stylizacji strukturę, a jednocześnie podkreśla jej boho i muśnięty słońcem charakter. Jej makijaż upiększający to muśnięta słońcem cera, błyszczące usta i delikatnie podkreślone oczy, tworząc idealnie harmonijny, letni zestaw.

Najważniejsze trendy we fryzurach tego lata

Wybór fryzury Alix Earle wcale nie jest nieistotny, a wręcz odzwierciedla jeden z głównych trendów tego sezonu. Pasemka, szczególnie w ciepłych i świetlistych odcieniach, powracają do łask latem 2026 roku. Łatwe w noszeniu i stosunkowo łatwe w pielęgnacji, przypadną do gustu zarówno blondynkom, jak i brunetkom poszukującym blasku. To przystępny trend, który pozwala odświeżyć fryzurę bez radykalnej transformacji.

Alix Earle z długimi blond włosami rozświetlonymi pasemkami potwierdza entuzjazm dla tego bardzo letniego trendu fryzjerskiego. Pokazuje, że czasami wystarczy kilka dobrze umiejscowionych pasemek, aby stworzyć słoneczną i zdecydowanie modną stylizację.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
