„Wciąż tak samo oszałamiająca jak zawsze”: pod słońcem Jennifer Lopez przyciąga wszystkie spojrzenia

Fabienne Ba.
Z okazji weekendu Dnia Pamięci amerykańska piosenkarka Jennifer Lopez zafundowała swoim fanom słoneczny wypoczynek. Wybrała biały, dwuczęściowy kostium kąpielowy i złoty dodatek.

Weekend z okazji Dnia Pamięci pod kalifornijskim słońcem

Jennifer Lopez świętowała weekend Dnia Pamięci, jeden z najważniejszych momentów amerykańskiego kalendarza, w swojej luksusowej kalifornijskiej posiadłości. Na Instagramie udostępniła karuzelę skąpanych w słońcu zdjęć, ukazujących relaksującą chwilę przy basenie.

Wierna swojemu wizerunkowi „gwiazdy słońca”, piosenkarka z „On the Floor” wykorzystała ten wakacyjny urlop, by pochwalić się opaloną cerą i swobodnym uśmiechem. Uosabia pewien rodzaj kalifornijskiego stylu życia, łączącego słońce, basen i chwile spędzane z rodziną. To sceneria godna jej reputacji, ponieważ w teledysku widać ją również ochładzającą się w wodzie, leżącą na różowym dmuchanym materacu.

Biały dwuczęściowy kostium kąpielowy i biżuteria do ciała

Jeśli chodzi o strój, Jennifer Lopez postawiła na prostotę i elegancję. Miała na sobie biały, dwuczęściowy kostium składający się z prostego trójkątnego topu i majtek wiązanych po bokach. Minimalistyczny element garderoby, daleki od cekinowych strojów z jej rezydencji w Las Vegas, dowodzi, że Jennifer Lopez potrafi również grać kartą dyskretnej elegancji.

Detalem, który przykuł uwagę wszystkich, były dodatki. Zamiast klasycznej biżuterii, Jennifer Lopez wybrała długi złoty naszyjnik, który spływał kaskadą po jej torsie niczym klejnot. Stylizację dopełnił kapelusz z rafii, włosy upięte w kok i naturalny makijaż, łączący opalone policzki z błyszczącymi ustami.

Drugi strój, cały „delikatny”

Przez resztę dnia Jennifer Lopez miała na sobie długą, białą, lnianą suknię z głębokim dekoltem i zwiewną sylwetką. Ozdobiona złotymi haftami i koronkowymi detalami, ta zwiewna kreacja oferowała niemal nieziemski wygląd, idealnie wpasowując się w jasną, weekendową atmosferę. Od minimalistycznego stroju dwuczęściowego po romantyczną, lnianą sukienkę, Jennifer Lopez zaprezentowała dwa uzupełniające się elementy tej samej letniej garderoby, po raz kolejny demonstrując swoje nienaganne wyczucie stylu.

Rodzinny moment w jego posiadłości w Bel Air

Poza modą, Jennifer Lopez chciała przede wszystkim uczcić spotkanie rodzinne. „Spędzić dzień z ludźmi, których kocham. Szczęśliwego Dnia Pamięci wszystkim” – napisała w podpisie, pozując obok swoich bliźniaków, Maxa i Emme.

Tym prostym zdjęciem nad wodą Jennifer Lopez po raz kolejny udowodniła, że elegancja, naturalność i pewność siebie mogą być zawarte w białym stroju kąpielowym i dobrze dobranej biżuterii.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
