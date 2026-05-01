52-letnia Heidi Klum nosi strój plażowy, który jest zapowiedzią trendu na rok 2026.

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum nie potrzebowała spektakularnej scenerii, by przyciągnąć uwagę. Zwrócona twarzą do morza, w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym z gradientowym czerwonym wzorem, wykonała w tym tygodniu zdjęcia do kampanii, które sugerują, jak będzie wyglądać lato 2026 roku.

Gradientowa czerwień jako element centralny

Dwuczęściowy kostium kąpielowy noszony przez Heidi Klum bawi się odcieniami czerwieni, brązu i pomarańczu – ciepłą, słoneczną paletą barw, która staje się jednym z głównych trendów sezonu. Delikatnie falowane włosy, złota, promienna cera, usta w kolorze nude i muśnięte słońcem policzki – to wszystko sprawia, że jej stylizacja jest pozbawiona zbędnych dodatków. Heidi Klum pozwala kostiumowi kąpielowemu i naturalnemu światłu grać główną rolę. To właśnie ta powściągliwość sprawia, że stylizacja jest tak wyrazista: gdy wszystko jest idealnie dopasowane, a jednocześnie nie rzuca się w oczy, efekt jest natychmiastowy.

Trend gradientowy, kluczowy element nadmorski w roku 2026

Dwuczęściowy kostium kąpielowy z gradientem stał się w tym sezonie jednym z najczęściej kopiowanych modeli plażowych. Po latach dominacji jednolitych kolorów i graficznych nadruków, w centrum uwagi znalazły się odcienie mieszane – od czerwieni po brąz, od koralu po cielisty, od błękitu po turkus. To efekt zachodzącego słońca noszony bezpośrednio na skórze, który równie dobrze sprawdza się na wsi (w przypadku Calzedonia), jak i w rzeczywistości.

Krótko mówiąc, Heidi Klum nadal jest jedną z najbardziej pożądanych postaci w letnich kampaniach. To nie jej pierwsza próba tego typu sesji zdjęciowej na plaży – i, jak sama mówi w relacjach na Instagramie, ten projekt dla Calzedonii należy do jej ulubionych, ze względu na swobodę, jaką daje jej wcielanie się w wizerunek, a nie tylko jego noszenie. Ten niuans jest widoczny w każdym ujęciu.