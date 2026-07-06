W wieku 67 lat Madonna zaskakuje fryzurą w stylu retro, która wywołuje reakcje wśród fanów.

Julia P.
@madonna / Instagram

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Madonna ujawniła metamorfozę włosów, która przenosi jej fanów w lata 80. Zniknęły złote loki: teraz nosi włosy sięgające ramion, ułożone w bujne fale. Ta metamorfoza, zaprezentowana na okładce magazynu „Interview”, z pewnością wywołała reakcję.

Fryzura bardzo z lat 80.

Madonna prezentuje wyjątkowo obszerną fryzurę, z luźnym, zwiewnym upięciem, uzupełnionym delikatną grzywką. To zdecydowanie retro-rockowy styl, bezpośrednio inspirowany trendami fryzjerskimi lat 80. Nacisk położony jest tu bardziej na modelowanie i dodawanie objętości niż na strukturalną transformację fryzury, z grą faktur i wizualnych gradientów, które podkreślają pożądany „kultowy” efekt.

Ten wybór fryzury wpisuje się w ściśle kontrolowaną estetykę, wierną światu Madonny, która często nawiązuje do jej wczesnej twórczości. Prezentowana na okładce magazynu „Interview”, fryzura opiera się na efektownej prezentacji, w której fryzura staje się centralnym elementem wizerunku. Przesadna, niemal rzeźbiarska objętość przywołuje na myśl popkulturowe fryzury lat 80., okres charakteryzujący się falami włosów XXL, tapirowanymi włosami i odważnymi fryzurami.

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Powrót do lat 80.

Poza fryzurą, ta nowa stylizacja tworzy niepowtarzalny klimat. Madonna połączyła ją z promiennym makijażem: opalizującym cieniem do powiek, subtelnie zaróżowionymi policzkami, lśniącymi ustami i długimi paznokciami o perłowym połysku. Wszystkie te detale podkreślają tę podróż w czasie do dekady, w której narodziła się legenda Madonny. Nostalgiczna podróż, która zachwyci jej wieloletnich fanów.

Okładka magazynu

Tę metamorfozę zaprezentowano w serii zdjęć wykonanych dla magazynu „Interview”. Podczas sesji Madonna zmieniała stroje i nastroje, potwierdzając swój status prawdziwego „kameleona mody”. Od nieskazitelnych garniturów, przez kolorowe kreacje, po drogocenne dodatki, zaprezentowała swój nowy wizerunek w każdym aspekcie, z charakterystyczną dla siebie śmiałością.

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Łącząc nawiązania do stylu retro z odwagą, Madonna dokonuje metamorfozy równie spektakularnej, co nostalgicznej. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej metamorfozy, a wielu z nich już chwali ten „powrót do korzeni”.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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