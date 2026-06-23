W falbaniastym topie Katy Perry postawiła na retro look inspirowany jej wczesnymi latami

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Katy Perry nigdy nie bała się podejmować ryzyka na scenie. Podczas występu na festiwalu O Son Do Camiño w Hiszpanii postawiła na retro i kolorowy look, inspirowany jej początkami. Ten modowy wybór, wierny jej stylowi, zachwycił jej fanów.

Gorsetowy, falbaniasty top

Na tym koncercie Katy Perry miała na sobie falbaniastą bluzkę o wyrafinowanym kroju. Podtrzymywana na jednym ramiączku, bluzka miała strukturę przypominającą gorset, która tworzyła wyrzeźbioną sylwetkę, a delikatne falbany łagodziły dekolt. Był to efektowny element, idealnie wpisujący się w teatralny charakter scenicznych strojów piosenkarki.

Spódnica w niebieskie kropki i serduszka

Do kompletu Katy Perry dobrała pasującą mini spódniczkę ozdobioną kropkami i małymi niebieskimi serduszkami. Ten fantazyjny i zabawny wzór wzmocnił ogólny, radosny charakter. Kropki rzeczywiście wracają do łask w letniej modzie. Warstwowa i pełna detali spódnica idealnie dopełniła zdecydowanie retro look.

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Nawiązanie do jego początków

Wybór stroju nie był przypadkowy. Katy Perry ujawniła na Instagramie, że każdego wieczoru trasy koncertowej „OOO” planuje nosić stroje inspirowane jej początkami kariery, a zwłaszcza okresami „Warped Tour” i „Hello Katy Tour”. To hołd dla jej początków pod koniec lat 2000., kiedy to zasłynęła kolorowym i oryginalnym stylem. Dla jej fanów to szansa na ponowne odkrycie tętniącej życiem, popowej estetyki, która przyniosła jej sławę.

Artystka wierna swojemu światu

Poza tym lookiem Katy Perry potwierdza swoje zamiłowanie do teatralności. Od czasów światowych hitów, takich jak „Roar” i „Teenage Dream”, moda zawsze stanowiła centralny element jej występów, prezentując mnóstwo odważnych strojów i efektownych koncepcji wizualnych. Ten powrót do jej stylistycznych korzeni wpisuje się zatem w jej karierę naznaczoną śmiałością.

W tej falbaniastej bluzce i spódnicy w groszki Katy Perry prezentuje się w stylu retro, a zarazem zachwycająco. Czerpiąc z jej wczesnej twórczości, przypomina nam o swoich korzeniach, pozostając jednocześnie wierna ekstrawaganckiemu stylowi. Nic dziwnego, że z pewnością spodoba się to jej fanom, którzy z niecierpliwością czekają na jej metamorfozy.