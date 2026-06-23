Ali Larter w wieku 50 lat błyszczy na czerwonym dywanie w czarnej kwiecistej sukience

Amerykańska aktorka, modelka i producentka Ali Larter olśniewała na czerwonym dywanie. Zabłysnęła na wyjątkowym spotkaniu obsady filmu „Legalna Blondynka” w Nowym Jorku z okazji 25. rocznicy premiery. Na tę okazję wybrała elegancką, czarną sukienkę w kwiaty, idealnie pasującą do tematu.

Mała czarna sukienka w kwiaty

Na tę okazję Ali Larter założyła czarną, satynową sukienkę midi od Caroliny Herrery. Sukienka bez ramiączek, z prostym dekoltem i dołem do kolan, tworzyła elegancką i smukłą sylwetkę, podkreśloną plisowanym gorsetem i niewielkim rozcięciem z tyłu. To właśnie zdobienia przykuwały uwagę: dziesiątki cekinowych kwiatów, połączenie zielonych liści i różowych płatków, które mieniły się przy każdym ruchu.

Ukłon w stronę Elle Woods

Wybór ten oczywiście nie był przypadkowy. Wybierając róż – symboliczny kolor Elle Woods, bohaterki filmu – Ali Larter subtelnie oddała hołd ikonicznej postaci granej przez Reese Witherspoon. Był to żartobliwy sposób na zawłaszczenie kodów sagi, a jednocześnie reinterpretację klasycznej małej czarnej. Rezultat: strój szykowny, odświętny i pełen nawiązań.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, Ali Larter wybrała czarne czółenka z odkrytymi palcami i cienkim paskiem wokół kostki. Do tego dodała srebrne kolczyki-koła, pasujące pierścionki i białą kopertówkę, nawiązując do jej mlecznego manicure. Różowa cera, intensywna szminka i oczy podkreślone tuszem do rzęs dopełniały całości, a jej długie, proste blond włosy, zaczesane na bok, spływały kaskadą na plecy.

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Wyjątkowe wydarzenie z okazji 25. rocznicy filmu

To pojawienie się nastąpiło w szczególnym momencie. Ali Larter ponownie spotkała się z oryginalną obsadą „Legalnej blondynki” – w tym z Reese Witherspoon, Selmą Blair i Jennifer Coolidge – na imprezie z okazji 25. rocznicy filmu i nadchodzącego spin-offu „Elle”. Na scenie aktorzy powtórzyli niektóre ze swoich kultowych kwestii. Ali Larter, która nie zdradzała zbyt wiele szczegółów ze swojego życia prywatnego, towarzyszyła również dwójka dzieci, co jest rzadkością podczas tego typu spotkań.

Ali Larter, ubrana w czarną, kwiecistą sukienkę, zaliczyła jeden z najbardziej efektownych występów na tym nostalgicznym spotkaniu. Zachwyciło to fanów, którzy z radością zobaczyli całą obsadę ponownie razem.