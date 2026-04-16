Metamorfoza włosów Katie Holmes z tym długim, „bronde” bobem wywołuje sensację

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Katie Holmes, która przez wiele lat nie nosiła długich, ciemnobrązowych włosów, nosi teraz długiego boba z karmelowymi i miodowymi pasemkami, który fascynuje zarówno jej fanów, jak i współczesnych fryzjerów.

W centrum uwagi w Nowym Jorku

Katie Holmes zaprezentowała swoją nową fryzurę na imprezie z okazji premiery współpracy Christophera Johna Rogersa i Old Navy w Nowym Jorku w kwietniu 2026 roku. Miała na sobie długie, jasne, brązowe włosy typu bob, a do tego swobodny strój składający się z dżinsów i żółtej, prążkowanej bluzki. Strój dodatkowo podkreślał świeżość i nowość jej fryzury.

Długie włosy przy obojczykach, łatwe do zniesienia

Wybrana przez Katie Holmes długość idealnie odpowiada temu, co fryzjerzy określają mianem „clavicut”: strzyżenia sięgającego do obojczyka. Ten styl „lob” pozwala na uzyskanie objętości i łatwe tworzenie upięć, a jednocześnie pozostaje prosty w codziennym noszeniu. To cięcie o średniej długości, będące połączeniem klasycznego boba i długich włosów, jest obecnie uważane za jedno z najbardziej korzystnych, pasujące do wielu kształtów twarzy i wieku.

Modna fala „bronde”

Oprócz strzyżenia, to kolor naprawdę trafia na pierwsze strony gazet. Katie Holmes zamieniła swój głęboki brąz na złocisty brąz, coś pomiędzy jasnym kasztanem a subtelnym blondem, który obecnie nazywa się „bronde”. To połączenie brązu i blondu, bardzo popularne wśród celebrytów w latach 2025–2026, jest szczególnie korzystne dla ciepłych i jasnych karnacji, a jednocześnie daje wrażenie naturalnego blasku. W przeciwieństwie do bardzo chłodnych blondów, ten odcień wymaga mniej pielęgnacji i lepiej się rozprowadza, co czyni go zarówno praktycznym, jak i estetycznym wyborem.

Nowa fryzura Katie Holmes jest już okrzyknięta źródłem inspiracji dla kobiet pragnących zmiany bez radykalnej transformacji. Długi bob sięgający obojczyków, w połączeniu z subtelnym brondem, wydaje się idealnym rozwiązaniem dla stylizacji wiosna/lato 2026, która będzie świeża, szykowna i łatwa w utrzymaniu.