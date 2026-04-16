„Ona jest przerażająca”: córka Farrah Abraham wywołuje debatę swoim gotyckim wyglądem

Sophia Abraham, córka Farrah Abraham, czołowej postaci amerykańskiego reality show, opublikowała na Instagramie zdjęcia ze swojego balu maturalnego w 2026 roku. Reakcje szybko się posypały, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Gotycki look od Dolce & Gabbana

Sophia Abraham postawiła na całkowicie czarny strój o wyraźnie gotyckiej estetyce: koronkowo-skórzaną sukienkę, gruby eyeliner i niemal spektralnie biały podkład – tworzący uderzający kontrast ze strojem jej matki, obcisłą białą sukienką zdobioną kryształkami i głębokim dekoltem. Stylizacja obejmowała również rajstopy z siateczki i buty na platformie z nadrukiem w panterkę. Sophia miała również pełny gotycki makijaż i niosła bukiet kwiatów przewiązany dużą czarną kokardą.

Jej matka, Farrah Abraham, zorganizowała wszystko: zakupy sukienek, salony piękności, manicure, buty, limuzynę, a nawet dwupokojowy luksusowy apartament hotelowy na nocowanie po balu maturalnym. Na Instagramie Farrah podsumowała to doświadczenie: „Wyjazd jako rodzic na bal maturalny Sophii w 2026 roku był świetną zabawą! Nieoczekiwany, bo uczy się w domu, i zupełnie inny niż mój własny bal maturalny”.

Sophia ze swojej strony wyraziła wdzięczność, rzucając żartobliwy uszczypliwy komentarz. Napisała na Instagramie: „Jestem bardzo wdzięczna mojej mamie za to, że ten bal maturalny był niesamowitym przeżyciem. Jako osoba ucząca się w domu, spodziewałam się czegoś więcej niż tylko obserwowania ludzi z opcjonalnym parkietem tanecznym”.

Debata, która wykracza daleko poza kwestię stroju

Fani serii MTV, którzy oglądali dorastanie Sophii Abraham u boku swojej matki Farrah Abraham w serialach „16 & Pregnant” i „Teen Mom”, wyrazili bardzo mieszane uczucia na temat tej stylizacji. Jeden z użytkowników z entuzjazmem napisał: „Absolutnie prześliczna!!! Żałuję, że nie ubrałam się tak na bal maturalny!”.

Niektóre komentarze były jednak znacznie mniej wyrozumiałe. Gotycki styl Sophii Abraham wywołał ostrą krytykę na Instagramie. Tego typu reakcja nie jest niczym nowym dla rodziny: Farrah Abraham spotkała się już z krytyką, gdy pozwoliła córce przekłuć przegrodę nosową w wieku 13 lat. Odpowiedziała wtedy: „Wolę, żeby zrobił to profesjonalista, w higienicznych warunkach, niż żeby moja córka robiła to w tajemnicy i ryzykowała infekcję”.

Pomijając kontrowersje, rodzi to szersze pytanie: ciała kobiet i ich wybory dotyczące ubioru nie powinny być przedmiotem debaty, każda kobieta ma prawo ubierać się i wyrażać siebie tak, jak chce.

Ostatecznie, pomijając niekiedy agresywne reakcje, ten występ stanowi dobitne przypomnienie, jak bardzo wybory estetyczne młodych kobiet są wciąż poddawane wnikliwej analizie, komentowane i oceniane. W pełni oddając się swojemu gotyckiemu stylowi, Sophia Abraham angażuje się w formę osobistej ekspresji, która – czy się to komuś podoba, czy nie – odzwierciedla pokolenie, które swobodniej podporządkowuje się pewnym zasadom.