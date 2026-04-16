Hailey Bieber przywraca blask klasycznej sukience z nadrukiem w panterkę dzięki wersji z cekinami.

Hailey Bieber jest znana ze swojego czystego, minimalistycznego stylu, ale najwyraźniej postanowiła zmienić zdanie. Od kilku sezonów założycielka marki kosmetyków do pielęgnacji skóry „Rhode” gromadzi stylizacje w panterkę, od stylizacji ulicznych po najbardziej prestiżowe imprezy.

Dobrze zdefiniowana ewolucja stylistyczna

Jej najnowszy, wyrazisty element? Suknia wieczorowa z cekinami od Armani Privé, która na nowo interpretuje zwierzęcy wzór, zdecydowanie odważnie go odsłaniając. Od września 2024 roku Hailey Bieber stopniowo zastępuje swoje białe, beżowe i czarne kreacje printami w panterkę, odchodząc od swojego minimalistycznego stylu. Ta zmiana była widoczna w serii starannie dobranych stylizacji: płaszczu Toteme, torebce z kucykiem Saint Laurent, a następnie sukience vintage Versace z archiwum z 1996 roku.

Kolekcja Versace Jesień 1996: pierwszy krok w stronę archiwum lampartów

Jeden z przełomowych momentów tej transformacji miał miejsce w czerwcu 2025 roku. Podczas Business of Beauty Global Forum zorganizowanego przez Business of Fashion w Stanly Ranch w Kalifornii, Hailey Bieber wybrała sukienkę vintage Versace z nadrukiem w panterkę z kolekcji jesień/zima 1996 – kolekcji zaprojektowanej przez Gianniego Versace na krótko przed jego śmiercią.

Sukienka bez rękawów, z asymetrycznym dekoltem i długością mini, ozdobiona była czarnym i kremowym, naturalnym futerkiem – nie tylko prostym nadrukiem. Istotny szczegół: tę samą sukienkę miała na sobie modelka Amber Valletta we wrześniowym wydaniu „American Vogue” z 1996 roku, sfotografowana przez Stephena Meisela. To chirurgicznie precyzyjny wybór archiwalny, zaaranżowany przez jej osobistą stylistkę, Dani Michelle.

W Paryżu panterka wkracza w klubowy styl

Kilka miesięcy później, podczas paryskiego tygodnia mody we wrześniu 2025 roku, Hailey Bieber przebrała się w dwie stylizacje jednego wieczoru: po pokazie Saint Laurent wiosna/lato 2026 zamieniła swoją pierwszą kreację na dopasowaną, tiulową sukienkę z nadrukiem w panterkę, z wysokim kołnierzem i długimi rękawami od Saint Laurent, noszoną z czarnymi rajstopami i lakierowanymi botkami do uda. To zdecydowanie wieczorowy look, daleki od oficjalnych okazji.

Wersja z cekinami: kiedy wzór w panterkę zmienia się w srebrny

To właśnie na gali Vanity Fair z okazji Oscarów w 2026 roku, panterkowy print Hailey Bieber osiągnął nowy poziom. Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni pojawiła się w sukni Armani Privé w panterkę, wykonanej w całości z cekinów, co nadało zwierzęcemu printowi świetliste wykończenie. Wierna swojemu minimalistycznemu stylowi, Hailey Bieber zestawiła sukienkę ze szpilkami w szpic, delikatną biżuterią z diamentami i wiśniowo-czerwonym manicure, a jej włosy ułożyła w długiego boba z potarganymi końcówkami.

Dlaczego ten moment jest ważny dla trendu panterkowego

Od kilku wiosenno-letnich pokazów zwierzęce wzory powracają w unowocześnionych, mniej krzykliwych wersjach, często zestawianych z neutralnymi barwami lub prostymi liniami, zyskując na wyrafinowaniu. Hailey Bieber, prezentując cekinową interpretację na tak prestiżowym wydarzeniu, wynosi ten wzór na wyższy poziom: na specjalną okazję. Wzór w panterkę pozostaje must-have na rok 2026 i kolejne lata, a Hailey Bieber jest obecnie jedną z jego najbardziej przekonujących ambasadorek.

Ostatecznie to, co czyni trajektorię Hailey Bieber szczególnie interesującą, to spójność jej podejścia: nie podążała po prostu za trendem, lecz budowała go krok po kroku, od archiwów Versace po cekiny Armaniego, za pomocą tiulu Saint Laurent. W jej rękach panterka nie jest już tylko wzorem – to język.