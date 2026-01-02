„Gdybyś miała takie ciało, zrobiłabyś to samo”: Jennifer Lopez odpowiada na krytykę swojego stroju.

Jennifer Lopez nie zamierza przepraszać za swój styl. Podczas koncertu w Las Vegas żartobliwie odpowiedziała krytykom, którzy uznali ją za „zbyt prowokacyjną” lub „nieodpowiednio ubraną do wieku”, mówiąc publiczności: „Gdybyście mieli takie ciało, zrobilibyście to samo” – zdanie, które stało się viralem i podsumowuje jej filozofię.

Krytykowana za swój strój, odpowiada na scenie

Podczas premiery jej rezydencji „Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas” poświęciła chwilę, by wprost odnieść się do komentarzy, które otrzymuje w mediach społecznościowych: „Dlaczego ona zawsze się tak ubiera?” , „Dlaczego nie ubiera się odpowiednio do swojego wieku?” .

Zamiast się usprawiedliwiać, J.Lo postawiła na ironię i autoironię. Wyjaśniła, że po tylu latach w branży nauczyła się ignorować hejt w internecie, który określiła mianem „najsmutniejszego i najpodlejszego miejsca na świecie”, przyznając jednocześnie, że niektóre komentarze ją rozśmieszają. Następnie wygłosiła puentę: „Gdybyś miała takie ciało, zrobiłabyś to samo”, po czym odwróciła się na pięcie, żeby pójść się przebrać za kulisy.

Jennifer Lopez odpowiada na krytykę w sieci dotyczącą jej sposobu ubierania się: „Gdybyś miał taki tyłek, też byłbyś nagi.” 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) 31 grudnia 2025 r.

Silna wizja wieku i ciała

Jennifer Lopez od lat propaguje swobodne podejście do starzenia się. W wywiadzie dla Harper's Bazaar z 2028 roku wyjaśniła, że często powtarza pozytywne afirmacje, takie jak „Jestem młoda i ponadczasowa”, i podkreślała, że wiek jest „bardziej w umyśle” niż w liczbie.

Jennifer Lopez mówi również, że z wiekiem nauczyła się być dla siebie milsza: lepiej rozumieć swoje mocne i słabe strony, odważyć się mówić o sobie dobrze i nie pozwolić, by krytyka dyktowała jej, jak się ubiera i prezentuje. Jej stroje sceniczne stają się przedłużeniem tej postawy: ciało akceptowane, asertywne, którego nie należy ukrywać tylko dlatego, że osiągnęło pewien wiek.

Między krytyką w sieci a modelem zaufania

W mediach społecznościowych jej zdanie „Gdybyś miał takie ciało, zrobiłbyś to samo” wywołuje kontrowersje. Niektórzy postrzegają je jako arogancję lub dorozumiany nakaz posiadania „idealnego” ciała; inni odczytują je jako przesłanie wolności: 56-letnia kobieta, która nie daje się zaszufladkować jako „rozsądna i dyskretna” i nadal nosi to, co jej się podoba.

W każdym razie Jennifer Lopez jasno stawia sprawę: nie pozwoli, by trolle i normy wiekowe dyktowały jej styl ubierania się. Podtekst jest jasny: jej ciało, jej wybory, jej sposób na błyszczenie – i każdy ma prawo zrobić to samo ze swoim.