„Elegancja nie zna granic wieku”: 68-letnia Michelle Pfeiffer zachwyca w eleganckiej białej sukience

Anaëlle G.
@michellepfeifferofficial / Instagram

Amerykańska aktorka Michelle Pfeiffer wzbudziła sensację na czerwonym dywanie podczas gali Gotham Television Awards 2026 w Nowym Jorku. Ubrana w elegancką białą suknię, oczarowała publiczność, zarówno online, jak i na żywo, podczas wydarzenia zorganizowanego częściowo na jej cześć.

Sukienka w kolorze kości słoniowej

Na tę okazję Michelle Pfeiffer wybrała suknię w kolorze kości słoniowej, łącząc prostotę z wyrafinowaniem. Bezrękawnik zdobi delikatny, wypukły, kwiatowy haft, który zdobi gorset, tworząc teksturowany, niemal pierzasty efekt. Suknia płynnie przechodzi w plisowaną spódnicę, dodając całości lekkości i ruchu. Aktorka miała rozpuszczone falowane blond włosy i postawiła na świetlisty makijaż oraz szpilki z noskiem w szpic, aby uzyskać ponadczasową sylwetkę.

Powódź komplementów online

Wielu internautów chwaliło jej opanowanie, mnożąc pochlebne komentarze: „Elegancja nie zna wieku” , „wzniosła” … Wszystkie te wiadomości świadczą o nieustającym podziwie, jaki budzi Michelle Pfeiffer, której styl stanowi punkt odniesienia.

Wieczór w formie hołdu

Poza modą, to wystąpienie zbiegło się z prestiżową nagrodą. Michelle Pfeiffer otrzymała nagrodę Legend Tribute, uznającą jej znaczący wkład w film i telewizję. Wyraźnie poruszona aktorka wyznała, że czuła się „jak w domu” na ceremonii, nawiązując do jednej ze swoich kultowych ról – Catwoman w filmie „Powrót Batmana”. To godny hołd dla artystki, której kariera trwa już ponad cztery dekady.

Legendarna kariera

Zdobywszy sławę w latach 80., Michelle Pfeiffer zaznaczyła swoją obecność na dużym ekranie takimi filmami jak „Człowiek z blizną”, „Niebezpieczne związki” i „Wspaniali bracia Baker”. Niedawno powróciła do telewizji dwoma uznanymi serialami: „Margo ma kłopoty finansowe” na Apple TV+ i „The Madison” na Paramount+. Trzykrotnie nominowana do Oscara, potwierdza swój status ważnej postaci w Hollywood.

Michelle Pfeiffer rozświetliła galę Gotham Television Awards 2026 w olśniewającej białej sukni i hołdzie godnym jej kariery. Po raz kolejny udowodniła, że elegancja i talent nie mają daty ważności. Występ, który pozostanie jednym z głównych punktów wieczoru.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
W wieku 49 lat Kerry Washington błyszczy w spektakularnym złotym makijażu
Article suivant
Jennifer Lopez w wyrafinowanym wydaniu zachwyciła swoim wyglądem w Nowym Jorku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Brooks Nader odświeża ten klasyczny „jednoczęściowy” strój dzięki „nieoczekiwanemu” dodatkowi

Amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader udostępniła na Instagramie nową serię zdjęć, na których reinterpretuje styl vintage...

Jennifer Lopez w wyrafinowanym wydaniu zachwyciła swoim wyglądem w Nowym Jorku

Podczas pobytu w Nowym Jorku, gdzie promowała film „Biurowy romans”, amerykańska piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez postawiła na...

W wieku 49 lat Kerry Washington błyszczy w spektakularnym złotym makijażu

Podczas gali Gotham TV Awards 2026 w Nowym Jorku amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Kerry Washington rozświetliła czerwony...

Aktorka Chase Infiniti w różowej, pierzastej sukience przykuła wzrok na czerwonym dywanie

Amerykańska aktorka Chase Infiniti zrobiła furorę na czerwonym dywanie podczas gali Gotham TV Awards 2026 w Nowym Jorku....

Claudia Schiffer pozuje obok Cristiano Ronaldo na zdjęciu, które wywołuje poruszenie

To właśnie Claudia Schiffer ponownie rozsławiła to zdjęcie. Udostępniając na swoim koncie zdjęcie z Cristiano Ronaldo, niemiecka modelka,...

Z okazji 28. rocznicy ślubu Cindy Crawford udostępniła zdjęcie, które poruszyło jej fanów.

Amerykańska supermodelka Cindy Crawford i jej mąż, amerykański biznesmen Rande Gerber, świętują prawie trzy dekady małżeństwa. Z okazji...