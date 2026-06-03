„Elegancja nie zna granic wieku”: 68-letnia Michelle Pfeiffer zachwyca w eleganckiej białej sukience

Amerykańska aktorka Michelle Pfeiffer wzbudziła sensację na czerwonym dywanie podczas gali Gotham Television Awards 2026 w Nowym Jorku. Ubrana w elegancką białą suknię, oczarowała publiczność, zarówno online, jak i na żywo, podczas wydarzenia zorganizowanego częściowo na jej cześć.

Sukienka w kolorze kości słoniowej

Na tę okazję Michelle Pfeiffer wybrała suknię w kolorze kości słoniowej, łącząc prostotę z wyrafinowaniem. Bezrękawnik zdobi delikatny, wypukły, kwiatowy haft, który zdobi gorset, tworząc teksturowany, niemal pierzasty efekt. Suknia płynnie przechodzi w plisowaną spódnicę, dodając całości lekkości i ruchu. Aktorka miała rozpuszczone falowane blond włosy i postawiła na świetlisty makijaż oraz szpilki z noskiem w szpic, aby uzyskać ponadczasową sylwetkę.

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Powódź komplementów online

Wielu internautów chwaliło jej opanowanie, mnożąc pochlebne komentarze: „Elegancja nie zna wieku” , „wzniosła” … Wszystkie te wiadomości świadczą o nieustającym podziwie, jaki budzi Michelle Pfeiffer, której styl stanowi punkt odniesienia.

Wieczór w formie hołdu

Poza modą, to wystąpienie zbiegło się z prestiżową nagrodą. Michelle Pfeiffer otrzymała nagrodę Legend Tribute, uznającą jej znaczący wkład w film i telewizję. Wyraźnie poruszona aktorka wyznała, że czuła się „jak w domu” na ceremonii, nawiązując do jednej ze swoich kultowych ról – Catwoman w filmie „Powrót Batmana”. To godny hołd dla artystki, której kariera trwa już ponad cztery dekady.

Legendarna kariera

Zdobywszy sławę w latach 80., Michelle Pfeiffer zaznaczyła swoją obecność na dużym ekranie takimi filmami jak „Człowiek z blizną”, „Niebezpieczne związki” i „Wspaniali bracia Baker”. Niedawno powróciła do telewizji dwoma uznanymi serialami: „Margo ma kłopoty finansowe” na Apple TV+ i „The Madison” na Paramount+. Trzykrotnie nominowana do Oscara, potwierdza swój status ważnej postaci w Hollywood.

Michelle Pfeiffer rozświetliła galę Gotham Television Awards 2026 w olśniewającej białej sukni i hołdzie godnym jej kariery. Po raz kolejny udowodniła, że elegancja i talent nie mają daty ważności. Występ, który pozostanie jednym z głównych punktów wieczoru.