Gwiazda koszykówki dzieli się z nami szczegółami swojego treningu i kolorowymi stylizacjami.

Fabienne Ba.
@sophie_cham / Instagram

Sophie Cunningham to jedna z najpopularniejszych twarzy w WNBA. W tym sezonie amerykańska koszykarka, grająca w drużynie Indiana Fever, wielokrotnie pojawiała się w mediach, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Jej najnowsza kampania dla Adidasa – w całości utrzymana w odcieniach fioletu – dodatkowo potwierdza jej rolę ikony mody w sporcie kobiecym.

Fioletowy look od stóp do głów od Adidasa

W ramach współpracy z niemiecką marką Sophie Cunningham postawiła na całkowicie skoordynowany look od stóp do głów. Strój składał się z długich, dopasowanych fioletowych legginsów, dopasowanego krótkiego topu odsłaniającego talię oraz nieco jaśniejszej kurtki z długim rękawem w tych samych odcieniach. Ta harmonia kolorystyczna nadała sylwetce prawdziwie modowy charakter, pomimo sportowego charakteru treningu.

Detalem, który czyni tę sesję szczególnie uderzającą, jest niewątpliwie spójność wyboru: fiolet, kolor rzadko noszony w monochromatycznych zestawieniach, sprawdza się tu idealnie. Na wybiegach wiosna/lato 2026 kilka domów mody spopularyzowało ten odcień, co dowodzi, że koszykarka Sophie Cunningham trafnie uchwyciła ducha epoki.

Siła i styl: znak rozpoznawczy Sophie Cunningham

Jeśli chodzi o styl, Sophie Cunningham postawiła na bezpośrednie podejście. Długie, rozpuszczone włosy, minimalistyczny makijaż, bezpośrednie spojrzenie: wszystkie cechy charakterystyczne dla sportowej mody są obecne, bez sztuczności. Na niektórych fotografiach koszykarka trzyma nawet parę hantli, co ma nam przypomnieć, że za stylizowanym wizerunkiem kryje się prawdziwa zawodowa sportsmenka. Postawa ta idealnie wpisuje się w wizerunek, który wypracowała od debiutu w WNBA.

Znana z ducha rywalizacji i bezkompromisowego humoru w mediach społecznościowych, Sophie Cunningham chętnie łączy treści z gier, filmy treningowe i modne występy. Ta strategia wizerunkowa pozwoliła jej zdobyć szerokie grono fanów, wykraczające daleko poza widownię koszykówki.

Kiedy kobiecy sport staje się areną mody

Ta współpraca z Adidasem to w rzeczywistości tylko jeden krok w szerszym trendzie. Od kilku sezonów sportsmenki znacząco wkraczają do świata mody i partnerstw komercyjnych. Podobnie jak Angel Reese, Ilona Maher i JuJu Watkins, te sportsmenki nie są już tylko zawodniczkami: stały się ikonami stylu.

To mile widziana ewolucja, która, implicite, na nowo definiuje relację między sprawnością fizyczną a ekspresją osobistą. Z dala od tradycyjnego przeciwstawienia „kobiety-sportowca” i „bycia kobietą”, te nowe postacie ucieleśniają trzecią drogę – asertywnej siły, bezkompromisowej, ale i bez wyrzeczeń dla estetyki.

W tej fioletowej sesji zdjęciowej z marką Adidas Sophie Cunningham prezentuje coś, co wykracza poza zwykłą współpracę komercyjną. Potwierdza swój rosnący wpływ na środowisko sportu kobiecego – gdzie wydajność i styl płynnie ze sobą współistnieją. Ta dynamika niewątpliwie utrzyma się w nadchodzących sezonach.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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