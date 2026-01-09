Miażdżąca odpowiedź Miley Cyrus na komentarz fotografa

Miley Cyrus niedawno wywołała poruszenie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Palm Springs, wymieniając z fotografem ujęcia. Kiedy fotograf krzyknął: „Bez okularów!”, odpowiedziała dowcipnie i stanowczo, umacniając swoją reputację niezłomnej divy.
Fotograf rzuca wyzwanie supergwiazdzie
Pozując na czerwonym dywanie, Miley Cyrus zdjęła okulary przeciwsłoneczne. Fotograf natychmiast krzyknął: „Nie, nie, nie – żadnych okularów!”. Piosenkarka zatrzymała się, odwróciła z figlarnym uśmiechem i podeszła do protestującego. „Dobrze wiesz, że jeśli będziesz krzyczał, zrobię dokładnie odwrotnie” – powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. „Znamy się od 20 lat! Jeśli powiesz mi, żebym nie nosiła okularów, natychmiast je założę”.
Na zakończenie, z nutką humoru, Miley dzieli się swoim niezawodnym przepisem: „Po prostu powiedz 'Uwielbiam twoje okulary!', a od razu je zdejmę ”. Następnie wraca do pozowania, mocno trzymając okulary na nosie, ku aplauzowi mediów społecznościowych.
20 lat konfliktowej współudziału
Ta „słowna potyczka” ujawnia długą historię relacji Miley Cyrus z paparazzi. Od początków w Disneyu, po kiczowatą metamorfozę, utrzymywała z nimi relacje oparte na wzajemnej prowokacji i głębokim szacunku.
Filmik zgromadził już miliony wyświetleń. Internauci chwalą Miley za jej królewską postawę: autorytet, głupkowaty humor i absolutną kontrolę nad sytuacją. Lekcja czystej charyzmy.