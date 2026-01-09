Search here...

Miażdżąca odpowiedź Miley Cyrus na komentarz fotografa

Fabienne Ba.
@mileycyrus/Instagram

Miley Cyrus niedawno wywołała poruszenie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Palm Springs, wymieniając z fotografem ujęcia. Kiedy fotograf krzyknął: „Bez okularów!”, odpowiedziała dowcipnie i stanowczo, umacniając swoją reputację niezłomnej divy.

Fotograf rzuca wyzwanie supergwiazdzie

Pozując na czerwonym dywanie, Miley Cyrus zdjęła okulary przeciwsłoneczne. Fotograf natychmiast krzyknął: „Nie, nie, nie – żadnych okularów!”. Piosenkarka zatrzymała się, odwróciła z figlarnym uśmiechem i podeszła do protestującego. „Dobrze wiesz, że jeśli będziesz krzyczał, zrobię dokładnie odwrotnie” – powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. „Znamy się od 20 lat! Jeśli powiesz mi, żebym nie nosiła okularów, natychmiast je założę”.

Na zakończenie, z nutką humoru, Miley dzieli się swoim niezawodnym przepisem: „Po prostu powiedz 'Uwielbiam twoje okulary!', a od razu je zdejmę ”. Następnie wraca do pozowania, mocno trzymając okulary na nosie, ku aplauzowi mediów społecznościowych.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Pop Base (@popbase)

20 lat konfliktowej współudziału

Ta „słowna potyczka” ujawnia długą historię relacji Miley Cyrus z paparazzi. Od początków w Disneyu, po kiczowatą metamorfozę, utrzymywała z nimi relacje oparte na wzajemnej prowokacji i głębokim szacunku.

Filmik zgromadził już miliony wyświetleń. Internauci chwalą Miley za jej królewską postawę: autorytet, głupkowaty humor i absolutną kontrolę nad sytuacją. Lekcja czystej charyzmy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W wieku 59 lat wygląd tej modelki jest urzekający.
Article suivant
Jennifer Aniston obala mit: jej prawdziwy kolor włosów zaskoczy Cię

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Aniston obala mit: jej prawdziwy kolor włosów zaskoczy Cię

Jennifer Aniston, symbol „idealnej” kalifornijskiej blondynki od czasów popularnego amerykańskiego sitcomu „Przyjaciele”, właśnie dokonała nieoczekiwanego odkrycia w kwestii...

W wieku 59 lat wygląd tej modelki jest urzekający.

Chuando Tan, singapurski fotograf i były model urodzony w 1966 roku, może pochwalić się gładką twarzą, atletyczną sylwetką...

„To ciało zdrowej kobiety”: odpowiada na krytykę dotyczącą jej sylwetki

Lara Raj, członkini koreańskiego zespołu KATSEYE, niedawno przerwała milczenie w obliczu fali toksycznych komentarzy na temat swojego wyglądu....

Bradley Cooper odpowiada na oskarżenia o operacje plastyczne

Bradley Cooper w końcu rozwiał tajemnicę otaczającą jego twarz. Amerykański aktor, reżyser i producent, gość podcastu „ Smartless...

Ubrana w strój sportowy Eva Longoria eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę

Za legendarnym uśmiechem i naturalną elegancją, amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria kryje imponującą dyscyplinę. To...

„Dlaczego trzeba się żenić, żeby być szczęśliwym?”: Ta piosenkarka łamie tabu

Rosé, ikoniczny głos południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, niedawno szczerze opowiedziała w podcaście Session 46: Rosé | Therapuss z Jakiem...

© 2025 The Body Optimist