Irina Shayk wzbudza sensację kreacją składającą się wyłącznie z zegarków i biżuterii.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Kreacja, którą miała na sobie rosyjska modelka Irina Shayk na Met Gali 2026, która odbyła się w nocy z 4 na 5 maja, składała się wyłącznie z zegarków, łańcuszków i biżuterii. Od razu przykuła uwagę wszystkich na czerwonym dywanie.

200 godzin rękodzieła

Stworzenie tego dzieła wymagało ponad 200 godzin starannego, ręcznego wykonania. Tradycyjne szwy zastąpiono łańcuszkami, zegarek stanowił główne zapięcie, metalowe naszyjniki i bransolety otaczały ramiona, a łańcuszek sięgał aż do pępka. Całość uzupełniała długa, zwiewna czarna spódnica, która podkreślała spójną sylwetkę całości – stonowana dolna część pozwalała, by architektoniczna złożoność górnej części wysunęła się na pierwszy plan.

Ten projekt został zaprojektowany przez Alexandra Wanga, który opisał swoją koncepcję w komunikacie prasowym: „Pomysł na noszenie archiwum, projekt czerpie z surrealistycznych zasad, rekontekstualizując funkcjonalne przedmioty w modzie. Łańcuchy zastępują szwy, zapięcia zastępują szwy, a zegarki unieruchamiają ciało jako zamknięcie i punkt centralny”. To artystyczne przesłanie idealnie oddające hasło „Moda to sztuka” Met Gali 2026.

Hołd dla Dalí na czerwonym dywanie

Prasa natychmiast dostrzegła paralele z Salvadorem Dalí i jego roztapiający się zegar – Irina Shayk została okrzyknięta na czerwonym dywanie „żywym Dalí”, zegarek stał się zarówno dodatkiem, jak i elementem konstrukcyjnym stroju, przedmiotem codziennego użytku podniesionym do rangi dzieła sztuki. Surrealistyczne nawiązanie idealnie dopasowane do wieczoru, którego celem było zakwestionowanie granicy między strojem a sztuką.

„Ona jest taka olśniewająca”

Alexander Wang zdradził w wywiadzie dla Entertainment Tonight źródło swojej inspiracji: „Po prostu zainspirowała mnie jej energia. Jest tak olśniewająca, że pomyślałem: »Włóżmy tę energię w najbardziej dekadencką biżuterię i najbardziej niesamowite zegarki. Liczy się ciało. Moda to sztuka«”. Prosty punkt wyjścia – obecność Iriny Shayk – przerodził się w stylistyczny manifest.

Zegarki zamiast szwów, łańcuszki zamiast materiału, 200 godzin pracy rzemieślniczej – Irina Shayk nie tylko „włożyła strój na Met Gali 2026”. Ucieleśniła ideę, a to właśnie tego wymagał ten wieczór.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Żelazna sukienka: ryzykowna przygoda Kim Kardashian intryguje i fascynuje.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Żelazna sukienka: ryzykowna przygoda Kim Kardashian intryguje i fascynuje.

Kim Kardashian nigdy nie robi niczego połowicznie na Met Gali – i edycja z 2026 roku nie była...

Blake Lively zachwyca w spektakularnej, 4-metrowej sukni na Met Gali

Amerykańska aktorka i modelka Blake Lively nie pojawiła się na Met Gali od 2022 roku. Kiedy pojawiła się...

Beyoncé powraca w spektakularnym stylu z diamentową „suknią szkieletową”.

Dziesięć lat nieobecności na Met Gali i powrót, na który warto było czekać. W nocy z 4 na...

Na gali Met Gala modelka plus-size Ashley Graham wywołała sensację

Każda kreacja Met Gali na swój sposób odcisnęła swoje piętno na tym wieczorze. Tegoroczna, 2026, kreacja Ashley Graham...

Tenisistka Serena Williams zaskakująco urozmaiciła swój wzór w panterkę.

Amerykańska tenisistka Serena Williams niedawno powróciła do wzoru w panterkę, wprowadzając nieoczekiwany, piękny akcent, który przykuł wzrok i...

W wieku 61 lat aktorka Lisa Rinna przybrała wygląd od stóp do głów, który wywołuje reakcje

2 maja 2026 roku, na imprezie przed Met Gali, którą Jeff Bezos i Lauren Sanchez zorganizowali w swoim...