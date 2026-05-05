Irina Shayk wzbudza sensację kreacją składającą się wyłącznie z zegarków i biżuterii.

Kreacja, którą miała na sobie rosyjska modelka Irina Shayk na Met Gali 2026, która odbyła się w nocy z 4 na 5 maja, składała się wyłącznie z zegarków, łańcuszków i biżuterii. Od razu przykuła uwagę wszystkich na czerwonym dywanie.

200 godzin rękodzieła

Stworzenie tego dzieła wymagało ponad 200 godzin starannego, ręcznego wykonania. Tradycyjne szwy zastąpiono łańcuszkami, zegarek stanowił główne zapięcie, metalowe naszyjniki i bransolety otaczały ramiona, a łańcuszek sięgał aż do pępka. Całość uzupełniała długa, zwiewna czarna spódnica, która podkreślała spójną sylwetkę całości – stonowana dolna część pozwalała, by architektoniczna złożoność górnej części wysunęła się na pierwszy plan.

Ten projekt został zaprojektowany przez Alexandra Wanga, który opisał swoją koncepcję w komunikacie prasowym: „Pomysł na noszenie archiwum, projekt czerpie z surrealistycznych zasad, rekontekstualizując funkcjonalne przedmioty w modzie. Łańcuchy zastępują szwy, zapięcia zastępują szwy, a zegarki unieruchamiają ciało jako zamknięcie i punkt centralny”. To artystyczne przesłanie idealnie oddające hasło „Moda to sztuka” Met Gali 2026.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Irinę Shayk (@irinashayk)

Hołd dla Dalí na czerwonym dywanie

Prasa natychmiast dostrzegła paralele z Salvadorem Dalí i jego roztapiający się zegar – Irina Shayk została okrzyknięta na czerwonym dywanie „żywym Dalí”, zegarek stał się zarówno dodatkiem, jak i elementem konstrukcyjnym stroju, przedmiotem codziennego użytku podniesionym do rangi dzieła sztuki. Surrealistyczne nawiązanie idealnie dopasowane do wieczoru, którego celem było zakwestionowanie granicy między strojem a sztuką.

„Ona jest taka olśniewająca”

Alexander Wang zdradził w wywiadzie dla Entertainment Tonight źródło swojej inspiracji: „Po prostu zainspirowała mnie jej energia. Jest tak olśniewająca, że pomyślałem: »Włóżmy tę energię w najbardziej dekadencką biżuterię i najbardziej niesamowite zegarki. Liczy się ciało. Moda to sztuka«”. Prosty punkt wyjścia – obecność Iriny Shayk – przerodził się w stylistyczny manifest.

Zegarki zamiast szwów, łańcuszki zamiast materiału, 200 godzin pracy rzemieślniczej – Irina Shayk nie tylko „włożyła strój na Met Gali 2026”. Ucieleśniła ideę, a to właśnie tego wymagał ten wieczór.