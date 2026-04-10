Piosenkarka Selena Gomez wybrała intensywny makijaż, mając na sobie szlafrok

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, producentka i przedsiębiorczyni Selena Gomez niedawno udostępniła na Instagramie nową serię zdjęć, wzbudzając entuzjazm wśród swoich obserwatorów. Na okładce pojawia się w czarnym szlafroku i z eleganckim makijażem.

Intensywny makijaż kontrastujący ze swobodnym strojem

Ten typ posta, łączący intymność z dopracowaną estetyką, potwierdza wpływ Seleny Gomez na świat urody. Na głównym zdjęciu karuzeli widać ją siedzącą w fotelu ze smartfonem w dłoni, robiącą sobie selfie w przytulnej atmosferze. Jej teksturowana czarna szata kontrastuje z jej starannie wykonanym makijażem.

Look podkreśla intensywne spojrzenie, podkreślone głębokimi cieniami i precyzyjnym eyelinerem. Cera jest promienna, a usta mają lekko różowy odcień nude, subtelnie równoważący całościowy efekt. Jej fryzura, upięta do tyłu dwoma pasmami okalającymi twarz, podkreśla wyrafinowany look, zachowując jednocześnie naturalny wygląd.

Post szeroko chwalony przez internautów

W komentarzach wielu fanów wyraziło podziw dla tej pięknej stylizacji. Kilka wpisów podkreślało elegancję makijażu i ogólny wygląd piosenkarki, potwierdzając entuzjazm wywołany postem. Kontrast między przytulnym strojem a eleganckim makijażem wydaje się być szczególnie doceniony, co ilustruje obecny trend łączenia wygody z wyrafinowaniem w treściach udostępnianych w mediach społecznościowych.

Selena Gomez, wielki wpływ w świecie urody

Przez lata Selena Gomez ugruntowała swoją pozycję liderki w dziedzinie wyrafinowanego, naturalnego makijażu. Poprzez swoje posty w mediach społecznościowych i projekty zawodowe, przyczynia się do popularyzacji wizji piękna skoncentrowanej na prostocie, pewności siebie i ekspresji. Jej wybory estetyczne są regularnie komentowane przez internautów i włączane do trendów kosmetycznych, co potwierdza wpływ jej publicznych i cyfrowych wystąpień.

Dzięki temu selfie w szlafroku i efektownemu makijażowi Selena Gomez po raz kolejny udowadnia, że potrafi przyciągać uwagę stylizacjami, które są jednocześnie przystępne i eleganckie. Ten post potwierdza jej status ikony piękna i wciąż inspiruje miliony obserwujących na całym świecie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Jest nie do poznania”: Występ tej aktorki w serialu „Euforia” wywołuje poruszenie
Article suivant
Aktorka Lilli Reinhart prezentuje efektowny wygląd w koronkowym topie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aktorka Lilli Reinhart prezentuje efektowny wygląd w koronkowym topie.

Amerykańska aktorka Lili Reinhart wzbudziła sensację na gali Fashion Trust Awards 2026. Znana z roli w serialu „Riverdale”,...

„Jest nie do poznania”: Występ tej aktorki w serialu „Euforia” wywołuje poruszenie

Amerykańska aktorka i modelka Alexa Demie, znana z roli Maddy Perez w serialu „Euforia”, wywołała spore poruszenie na...

W wieku 58 lat Pamela Anderson zaskakuje objętościowym suszeniem włosów, które wywołuje kontrowersje.

Podczas gali Fashion Trust US Awards 2026 w Los Angeles, Pamela Anderson zwróciła na siebie uwagę „metamorfozą” włosów....

„Niesamowicie piękna”: amerykańska modelka podkreśla swoją figurę w dżinsowej sukience

Amerykańska modelka, influencerka i osobowość telewizyjna Olandria Carthen zwróciła na siebie uwagę podczas gali Fashion Trust US Awards...

W wieku 58 lat aktorka Nicole Kidman wzbudziła sensację w koronkowej sukience

Podczas niedawnego występu w Nowym Jorku australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman zwróciła na siebie uwagę koronkową...

Piosenkarka i aktorka Halle Bailey w zwiewnej czerwonej sukience prezentuje bardzo modny kolor.

Amerykańska aktorka, piosenkarka i autorka tekstów Halle Bailey niedawno zachwyciła swoim wyglądem w zwiewnej czerwonej sukience. Ten stylistyczny...