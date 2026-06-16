Kylie Jenner w swoich dżinsach z niskim stanem przywraca kultowy trend z lat 2000.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner ma talent do wskrzeszania trendów. Amerykańska bizneswoman udostępniła serię zdjęć o wyraźnie nawiązującej do estetyki lat 2000., na których przywraca kultowy element z tamtej dekady: jeansy z niskim stanem. Powrót do korzeni mody, idealnie wpisując się w nostalgiczną falę, która obecnie inspiruje zarówno wybiegi, jak i media społecznościowe.

Wielki powrót jeansów z niskim stanem

Na tych zdjęciach w stylu retro, nawiązujących do sesji zdjęciowych z początku XXI wieku, Kylie Jenner pozuje w jeansach z niskim stanem i prostym czarnym topie. Sceneria – okno z widokiem na nowojorskie budynki, antyczne książki na podłodze – podkreśla ten klimat vintage. Na innym zdjęciu prezentuje ten trend w luźniejszej wersji, z szerokimi, zwiewnymi jeansami. Dwie wariacje na temat tego samego kluczowego elementu garderoby, który stał się symbolem odrodzenia garderoby „Y2K”.

Kylie Jenner, trendsetter

Jeansy z niskim stanem to jeden z trendów, który budzi kontrowersje. Długo uważane za przestarzałe, a nawet „tandetne”, w ciągu ostatnich kilku sezonów zyskały na popularności. Chociaż powrót jeansów z niskim stanem jest zauważalny wszędzie, Kylie Jenner odegrała w tym ważną rolę. Regularnie jest w czołówce tej estetyki lat 2000., którą wykorzystuje w swoich licznych stylizacjach. Nosząc ten look, potwierdza swój status prawdziwej trendsetterki.

Te jeansy z niskim stanem to kolejny ukłon Kylie Jenner w stronę lat 2000., potwierdzając, że ta dekada nigdy nie była tak inspirująca dla współczesnej mody. Nic dziwnego, że z pewnością zainspirują nową falę entuzjastów stylu „Y2K”.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Selena Gomez udostępniła zdjęcia ze swoim mężem, które wywołały reakcje
Article suivant
Brytyjska modelka postawiła na minimalistyczną elegancję w białej satynowej sukience.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Shakira zdradza, dlaczego Mistrzostwa Świata zmieniły jej życie nie tylko w kontekście muzyki

Dla Shakiry Mistrzostwa Świata to coś więcej niż tylko scena. W wywiadzie dla magazynuPeople kolumbijska piosenkarka i autorka...

Kibic Brazylii Adriana Lima przyciąga uwagę na trybunach

Dumna ze swojego pochodzenia, brazylijska modelka Adriana Lima nie omieszkała kibicować Brazylii na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej...

Brytyjska modelka postawiła na minimalistyczną elegancję w białej satynowej sukience.

Jeśli chodzi o stonowaną elegancję, Rosie Huntington-Whiteley to kwintesencja stylu. Brytyjska modelka i aktorka udostępniła na Instagramie selfie...

Selena Gomez udostępniła zdjęcia ze swoim mężem, które wywołały reakcje

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Selena Gomez wyraźnie dobrze się bawi. Udostępniła na Instagramie serię czułych zdjęć ze...

Shay Mitchell wskrzesza trend błyszczących sukienek w monochromatycznej wersji.

Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell ma talent do wskrzeszania trendów. Niedawno udostępniła na Instagramie serię zdjęć...

Kim Kardashian w drapowanej sukience przyciąga wzrok wszystkich w Monako

Kim Kardashian nigdy nie pozostaje niezauważona, a jej niedawna wizyta w Monako nie była wyjątkiem. Podczas Grand Prix...