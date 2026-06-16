Kylie Jenner w swoich dżinsach z niskim stanem przywraca kultowy trend z lat 2000.

Kylie Jenner ma talent do wskrzeszania trendów. Amerykańska bizneswoman udostępniła serię zdjęć o wyraźnie nawiązującej do estetyki lat 2000., na których przywraca kultowy element z tamtej dekady: jeansy z niskim stanem. Powrót do korzeni mody, idealnie wpisując się w nostalgiczną falę, która obecnie inspiruje zarówno wybiegi, jak i media społecznościowe.

Wielki powrót jeansów z niskim stanem

Na tych zdjęciach w stylu retro, nawiązujących do sesji zdjęciowych z początku XXI wieku, Kylie Jenner pozuje w jeansach z niskim stanem i prostym czarnym topie. Sceneria – okno z widokiem na nowojorskie budynki, antyczne książki na podłodze – podkreśla ten klimat vintage. Na innym zdjęciu prezentuje ten trend w luźniejszej wersji, z szerokimi, zwiewnymi jeansami. Dwie wariacje na temat tego samego kluczowego elementu garderoby, który stał się symbolem odrodzenia garderoby „Y2K”.

Kylie Jenner na pokazie Kylie Summer 26 pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX — Luv (@cherrymagazinee) 11 czerwca 2026

Kylie Jenner, trendsetter

Jeansy z niskim stanem to jeden z trendów, który budzi kontrowersje. Długo uważane za przestarzałe, a nawet „tandetne”, w ciągu ostatnich kilku sezonów zyskały na popularności. Chociaż powrót jeansów z niskim stanem jest zauważalny wszędzie, Kylie Jenner odegrała w tym ważną rolę. Regularnie jest w czołówce tej estetyki lat 2000., którą wykorzystuje w swoich licznych stylizacjach. Nosząc ten look, potwierdza swój status prawdziwej trendsetterki.

Te jeansy z niskim stanem to kolejny ukłon Kylie Jenner w stronę lat 2000., potwierdzając, że ta dekada nigdy nie była tak inspirująca dla współczesnej mody. Nic dziwnego, że z pewnością zainspirują nową falę entuzjastów stylu „Y2K”.

