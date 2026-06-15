Selena Gomez udostępniła zdjęcia ze swoim mężem, które wywołały reakcje

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Selena Gomez wyraźnie dobrze się bawi. Udostępniła na Instagramie serię czułych zdjęć ze swoim mężem, producentem i autorem tekstów, Bennym Blanco. Post, któremu towarzyszył czuły przekaz, szybko spotkał się z reakcjami jej obserwatorów, od serdecznych słów po bardziej powierzchowne komentarze.

Rozgrzewająca publikacja

Na tej karuzeli zdjęć para pojawia się w szczerych, codziennych momentach: siedząc obok siebie na kanapie na tle zaśnieżonego krajobrazu, robiąc sobie selfie przed lustrem lub pozując razem na świeżym powietrzu. Te intymne i pełne blasku zdjęcia, dalekie od czerwonego dywanu, ilustrują ich bliską więź. W podpisie Selena Gomez zamieściła czułą wiadomość dla męża: „Odległość ma tak małe znaczenie, gdy ktoś liczy się tak bardzo… Tęsknię za tobą” – napisała, odnosząc się do rozłąki spowodowanej zobowiązaniami zawodowymi.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Selenę Gomez (@selenagomez)

Mieszane reakcje

Jak to często bywa w przypadku tej pary, post wywołał mieszane reakcje. Wielu internautów chwaliło chemię między nimi, obsypując ich „celami pary” i serdecznymi wiadomościami. Inni jednak pozwalali sobie na bardziej powierzchowne komentarze, porównując wygląd pary. Komentarze te zostały szybko zignorowane przez fanów, którzy przypomnieli wszystkim, że „najważniejsza jest miłość i więź, jaką darzą Selena Gomez i Benny Blanco”.

Para z dużą liczbą fanów

Artyści znają się od około dziesięciu lat i początkowo współpracowali muzycznie, zanim oficjalnie zawarli związek pod koniec 2023 roku. Zaręczyli się w grudniu 2024 roku, a we wrześniu 2025 roku pobrali się podczas ceremonii w Kalifornii, w otoczeniu licznych celebrytów. Selena Gomez wielokrotnie opisywała ten związek jako najbardziej spokojny, jakiego kiedykolwiek doświadczyła, podkreślając, jak ważne jest, by być z kimś, kto ją szanuje. Para regularnie dzieli się również fragmentami swojego codziennego życia.

W tym wpisie Selena Gomez oferuje swoim fanom kolejny dowód miłości, jaką darzy Benny'ego Blanco. Pomiędzy czułością, humorem i współudziałem, para potwierdza swój status ulubionego duetu dla części publiczności – do tego stopnia, że proste wyznanie z oddali przeradza się w moment autentycznej więzi.