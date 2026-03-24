Ta amerykańska modelka w koronkowym zestawie prezentuje „odważny” wygląd

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

Amerykańska modelka i aktorka Camila Morrone zaprezentowała się w szykownym czarnym koronkowym stroju na premierze amerykańskiego serialu telewizyjnego „Something Very Bad Is Going To Happen” w Los Angeles.

Dwuczęściowy kostium z koronki strukturalnej

Na wydarzenie Netflixa w Egyptian Theatre 20 marca 2026 roku Camila Morrone postawiła na czarny, ażurowy zestaw: krótki top i długą, delikatną koronkową spódnicę ozdobioną subtelnymi mikrocekinami. Spódnica z rozcięciem z boku wydłużyła sylwetkę, a ażurowa faktura stworzyła wyrafinowany efekt, subtelnie odbijając światło fleszy. Ten wybór idealnie wpisuje się w estetykę „eleganckiego gotyku”, idealnie wpisującą się w klimat horroru braci Duffer.

Czyste linie i pewna postawa

Camila miała włosy w miękkich falach, a naturalny makijaż podkreślał jej cerę i rysy. Bez zbędnych dodatków emanowała pewnością siebie: proste ramiona, bezpośrednie spojrzenie w obiektyw. Podobnie jak amerykańska modelka, aktorka i pisarka Emily Ratajkowski, nosiła ten typ stroju z niewymuszoną gracją, przekształcając minimalistyczną sylwetkę w wyrazisty akcent.

Nawiązując do kolekcji Primavera Jesień 2026

Ta stylizacja w ostatecznym rozrachunku celebruje modowe podejście skoncentrowane na strukturze ciała, z teksturowaną koronką, która bawi się objętością i kontrolowaną przezroczystością. Jej partnerzy, kanadyjski aktor Adam DiMarco (w dopasowanym czarnym garniturze) i reżyserka Haley Z. Boston (w czarnej sukni z gorsetem), dopełnili tę mroczną jednolitość, tworząc wizualną harmonię wokół tematu filmu. W ten sposób Camila stała się centralną postacią wieczoru.

Krótko mówiąc, Camila Morrone przekształciła koronkowy zestaw w prawdziwe arcydzieło mody. Jej mistrzostwo w minimalistycznym stylu i pewna siebie prezencja sprawiają, że ta stylizacja jest triumfem, potwierdzającym jej status ikony współczesnego czerwonego dywanu.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Za mało krągła”: Ta aktorka spotyka się z krytyką za swój wygląd

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Amerykańska aktorka Emily Rudd, grająca Nami w aktorskiej adaptacji serialu „One Piece” produkcji Netflix, spotyka się z powtarzającą...

