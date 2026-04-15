„Ponad 50 000 euro?”: Koszt operacji plastycznych tej influencerki szokuje internautów

Tatiana Richard
@vulporiaa / Instagram

Film opublikowany przez influencerkę @vulporiaa wywołał liczne reakcje po tym, jak opowiedziała o kosztach swoich operacji plastycznych. Wielu internautów skomentowało wspomnianą kwotę, która wyniosła ponad 50 000 euro.

Film, który wywołuje wiele reakcji

W poście z gwiazdą reality show Patrickiem Fuhrerem, influencerka @vulporiaa zaprasza internautów do zgadywania całkowitego kosztu swoich operacji plastycznych. Film z podpisem „Pozwolę wam zgadnąć” szybko wywołał lawinę komentarzy. Niektórzy użytkownicy podawali szacunki przekraczające 50 000, co ilustruje ciekawość związaną z kosztami zabiegów kosmetycznych.

Trend wzmacniany przez media społecznościowe

Coraz więcej twórców treści decyduje się na publiczną dyskusję o swoich doświadczeniach z chirurgią plastyczną. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (American Society of Plastic Surgeons) , zapotrzebowanie na niektóre zabiegi medycyny estetycznej wzrosło w ostatnich latach, szczególnie pod wpływem mediów społecznościowych.

Platformy mediów społecznościowych rzeczywiście pomagają uwidocznić osobiste doświadczenia, które wcześniej były rzadziej udostępniane publicznie. Według badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology”, ekspozycja na treści związane z wyglądem może wpływać na postrzeganie obrazu ciała.

Film opublikowany przez influencerkę @vulporiaa ilustruje, jak media społecznościowe przyczyniają się do trywializacji i inscenizacji chirurgii plastycznej, jednocześnie podsycając ciekawość – a nawet fascynację – internautów tymi niekiedy kosztownymi transformacjami. Poza aspektem finansowym, to przede wszystkim widoczność tych praktyk i ich stopniowa normalizacja w treściach online budzi wątpliwości, podkreślając wzajemne oddziaływanie między wolnością jednostki, wpływem trendów cyfrowych i ewoluującymi standardami piękna.

Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
„Nie jest to strój na zimno": Ta amerykańska modelka pozuje na śniegu i wywołuje reakcje

