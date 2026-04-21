Suknia i krój piosenkarki Christiny Aguilery wywołały sensację na czerwonym dywanie.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Christina Aguilera nie przyjechała na galę Breakthrough Prize 2026 tylko po to, by się pokazać. Zrobiła oszałamiające wejście na dwa sposoby: w czarnej, glamourowej sukience i fryzurze, która zaskoczyła wszystkich.

Wygląd zaprojektowany od stóp do głów

Podczas 12. gali wręczenia nagród Breakthrough Prize, 18 kwietnia 2026 roku w Santa Monica, Christina Aguilera zaprezentowała kreację, która szybko stała się jedną z najgłośniejszych stylizacji wieczoru. Piosenkarka pojawiła się w czarnej sukience z odkrytymi ramionami i usztywnionym gorsetem z efektem skóry, który tworzył sylwetkę klepsydry. Spódnica stopniowo przekształcała się w plisowaną, drapowaną suknię z półprzezroczystymi panelami, kontrastującymi z formalnością góry. Lekki tren z tyłu złagodził cały look.

Wieczorem Christinie Aguilerze towarzyszył narzeczony Matthew Rutler, który prezentował się elegancko w czarnym garniturze. Razem tworzyli jedną z najbardziej stylowych par podczas tegorocznej gali wręczenia nagród Breakthrough Prize, nazywanych „Oscarami nauki”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Chad Cedric Salvador (@chadcedricphotola)

Akcesoria pasujące do czarnego motywu

Christina Aguilera dopełniła swoją stylizację naszyjnikiem z dużym, ciemnym kamieniem na ciasno splecionym diamentowym łańcuszku, delikatną bransoletką i kilkoma pierścionkami. Czarne, spiczaste szpilki z odkrytymi palcami dopełniały całkowicie monochromatyczną stylizację, spójną od pierwszego wejrzenia aż po najdrobniejszy szczegół.

Prawdziwa niespodzianka: fryzura

Choć sukienka z pewnością przyciągała wzrok, to jej nowa fryzura wzbudziła najwięcej emocji. Znana z długich blond włosów, Christina Aguilera pojawiła się z bobem sięgającym do brody i lekko podkręconymi końcami, który oprawiał jej twarz w czysty, niemal geometryczny sposób. Charakterystycznym akcentem jest mikro grzywka. Fryzura, zaprojektowana przez stylistę fryzur Yuichi Ishidę, stanowi równowagę między odważną nowoczesnością a wyrafinowaną elegancją.

Decydując się na perfekcyjnie wykonany, całkowicie czarny look i spektakularną metamorfozę włosów, Christina Aguilera udowodniła, że potrafi zaskakiwać. Łącząc klasyczną elegancję z nowoczesnym akcentem, zaliczyła niezapomniany występ i potwierdziła swój status ikony, która potrafi się zmieniać, nie pozostając niezauważona.