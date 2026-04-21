Anne Hathaway zachwyca w obszernej czerwonej sukience

Dwadzieścia lat po roli Andy'ego Sachsa w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”, amerykańska aktorka Anne Hathaway nadal błyszczy swoim wyczuciem stylu. Na światowej premierze długo oczekiwanego sequela zdominowała czerwony dywan.

Światowa nowość pod szyldem mody

Światowa premiera filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” odbyła się w Nowym Jorku, przed Lincoln Center, gdzie ponownie zgromadziła się cała obsada: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci. Wydarzenie spełniło wszelkie oczekiwania modowe, prezentując kreacje Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli i wielu innych.

Aktorzy zdecydowali, że stroje, które mieli na sobie podczas premiery, zostaną przekazane Komitetowi Ochrony Dziennikarzy już następnego dnia – był to symboliczny gest, który dodał wyjątkowego wymiaru temu i tak wyczekiwanemu wieczorowi.

Sukienka Louis Vuitton wykonana na zamówienie, w kolorze czerwonym i rzeźbiarskim

Anne Hathaway, stylizowana przez Erin Walsh, wybrała czerwoną, satynową suknię Nicolasa Ghesquière'a, szytą na miarę dla Louis Vuitton, ozdobioną spiczastymi rogami na obu końcach dekoltu. Ustrukturyzowany, czysty i precyzyjny gorset pozostawiał dużo miejsca na przesadnie obszerną spódnicę, której plisowane, uniesione stożki nadawały sylwetce architektoniczny i graficzny charakter, daleki od tradycyjnej sukni balowej.

Anne Hathaway dopełniła całość pasującymi szpilkami z odkrytymi palcami, wiszącymi kolczykami, pierścionkiem z rubinem i diamentową bransoletką. Różowy makijaż i delikatna fryzura dopełniały stylizację, w której wszystko, od stóp do głów, było w absolutnej harmonii z wyrazistą kolorystyką.

Perspektywa prasy modowej

Reakcja obserwatorów była jednomyślna: „To jest Anne, którą znamy i kochamy: klasyczna, a zarazem nowoczesna, romantyczna, ale wyostrzona architektonicznym wykończeniem, które łagodzi jej słodycz. Czerwień zawsze była jej kolorem – wrażenie było natychmiastowe”. Z gorsetem i szeroką spódnicą, kreacja była hołdem dla klasycznego haute couture, a jednocześnie śmiała i zdecydowanie współczesna.

Jednym z najbardziej pamiętnych występów wieczoru Anne Hathaway przypomniała wszystkim, że jest nie tylko kultową aktorką, ale także prawdziwą ikoną stylu. Jedno jest pewne: dwadzieścia lat po premierze „Diabeł ubiera się u Prady” nadal wyznacza trendy – i sprawia, że czerwony dywan staje się jej placem zabaw.