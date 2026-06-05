Shakira rozświetla czerwony dywan w sukience z bajkowymi detalami

W obliczu zbliżającego się jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń 2026 roku, kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów Shakira składa mocne oświadczenie. Zaprezentowała się promiennie i symbolicznie w sukni ozdobionej haftowanymi motylami – ukłon w stronę tego, co określa mianem „nowego odrodzenia”.

Sukienka motyla, manifest odrodzenia

Na zdjęciu, wykonanym przez kolumbijsko-amerykańskiego fotografa Ruvena Afanadora, Shakira leży na ławce obitej brokatem. Ma na sobie sukienkę z drapowanym dekoltem, uszytą z cielistej dzianiny tak delikatnej, że idealnie stapia się z jej skórą. Ażurowy efekt podkreśla sięgające uda rozcięcie z boku. Sercem stylizacji jest deszcz wielobarwnych motyli rozrzuconych po całej tkaninie. Każdy z nich, ręcznie haftowany, wydaje się wzbijać w powietrze, tworząc efekt iluzji.

Wybór niezwykle symboliczny: w wielu kulturach – a szczególnie w Ameryce Łacińskiej – motyl symbolizuje metamorfozę, odrodzenie i wyzwolenie po okresie trudności. Trudno zatem nie postrzegać go jako subtelnego manifestu artysty powracającego odmienionego. Pod sukienką Shakira postawiła na cielisty odcień, zapewniający niezbędne krycie bez zaburzania iluzji „drugiej skóry”. Dzianina pozostaje ażurowa na całej długości.

Promienna piękność, która przekazuje przesłanie

Shakira postawiła na prostotę w kwestii fryzury i urody. Jej długie, miodowoblond włosy, sięgające do pasa, zostały ułożone w gładkie loki, aby podkreślić wielowarstwowe pasemka balayage. Jej makijaż składał się z matowej brzoskwiniowej szminki, jasnoróżowego cienia do powiek i odrobiny świetlistego różu na kościach policzkowych: subtelnie muśnięte słońcem spojrzenie, idealnie pasujące do ogólnej estetyki sesji.

Minimalistyczne podejście, które stawia sukienkę i motyle w centrum uwagi. Jakby Shakira chciała w tym zdjęciu wyrazić zarówno delikatność lotu, jak i siłę kogoś, kto w końcu wie, jak wygląda wolność.

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„Życie toczy się dalej”: Shakira o trudnościach, z którymi się zmierzyła

Zdjęcie towarzyszy obszernemu wywiadowi, w którym Shakira wspomina ostatnie kilka lat – szczególnie trudnych dla niej. W wieku 49 lat wyszła z bolesnego okresu, naznaczonego końcem w 2022 roku jej małżeństwa z piłkarzem Gerardem Piqué, po dwunastu latach wspólnego życia i dwójce dzieci. Niedawno została również uniewinniona w sprawie o oszustwo podatkowe, które od lat narażało ją na konflikt z państwem hiszpańskim.

W tym wywiadzie zwierza się, że w tych trudnych chwilach odkryła w sobie siłę, o której istnieniu nie wiedziała. „W tych trudnych chwilach odkryłam, jak bardzo wszyscy jesteśmy odporni… Życie bywa piekielne, ale warto żyć, bo przyjaciele są przy tobie” – podsumowuje. I dodaje z rozbrajającą jasnością: „Kiedy twój świat się wali, wciąż musisz wstać, zapłacić rachunki, zrobić śniadanie i odwieźć dzieci do szkoły. Życie musi toczyć się dalej”.

Patrząc w przyszłość, na lipiec 2026 r. i Mistrzostwa Świata

Ten występ nadszedł w idealnym momencie. Shakira rzeczywiście przygotowuje się do wyjścia na scenę najchętniej oglądanego wydarzenia lata: pierwszego występu w przerwie finału Mistrzostw Świata FIFA, zaplanowanego na 19 lipca 2026 roku. Wydarzenie, na które czekają setki milionów widzów na całym świecie i które uświetni piosenkarkę nowym, mitycznym etapem w jej karierze.

Szesnaście lat po Waka Waka - jego oficjalnym hicie Mistrzostw Świata 2010 w RPA - wykonawca przeboju „Hips Don't Lie” powraca do swojej piłkarskiej miłości, tym razem na najbardziej prestiżowe wydarzenie w światowym sporcie.

W tej haftowanej motylami sukience Shakira robi o wiele więcej niż tylko „pozuje na okładce magazynu modowego”. Wysyła przesłanie: przesłanie kobiety, która po latach zawirowań z pogodą ducha rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. I oferuje swoim fanom wizualną zapowiedź tego, co zamierza uosabiać na jednej z najchętniej oglądanych scen świata: artystki o wolnym duchu, bardziej natchnionej niż kiedykolwiek.