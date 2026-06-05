Lili Reinhart rozświetla czerwony dywan w sukience ze srebrnymi detalami

Sezon nagród zawsze obfituje w wyjątkowe momenty modowe, a gala Gotham Television Awards 2026 nie była wyjątkiem. Na czerwonym dywanie tej nowojorskiej ceremonii amerykańska aktorka Lili Reinhart zrobiła piorunujące wrażenie w autorskiej kreacji Valentino, łączącej dawną elegancję z nutą nowoczesności.

Lśniąca żółta sukienka

Aktorka, która zdobyła sławę dzięki serialowi „Riverdale”, wybrała długą, jasnożółtą suknię pokrytą drobnymi, lśniącymi srebrnymi zdobieniami, które odbijały światło z każdej strony. Zaprojektowana przez dyrektora kreatywnego Valentino, Alessandro Michele, kreacja charakteryzuje się miękkim, drapowanym dekoltem i ciemniejszym haftem, rozłożonym wachlarzowato wokół talii w stylu art déco. Ta dbałość o szczegóły nadała sukni rzeźbiarski charakter.

Gra kontrastów i rozcięć

Prawdziwym zaskoczeniem były boki i tył sukni. Suknia Lili Reinhart tworzyła uderzający kontrast z czarnym panelem, który wyróżniał się na tle połyskującego przodu i opadał z tyłu aktorki niczym peleryna. Dwa wysokie rozcięcia po bokach dodawały elegancji z każdym krokiem, wyróżniając ją na tle typowej sukni wieczorowej.

📸| Lili Reinhart na gali Gotham Television Awards 2026 ✨ pic.twitter.com/9FkoFrzWmA — Lili Reinhart Online (@FRLiliReinhart) 2 czerwca 2026

Starannie dobrane akcesoria

Wierna estetyce marki, Lili Reinhart uzupełniła swoją stylizację sandałami Valentino Rockstud, które dodały rockandrollowego charakteru tej wyrafinowanej kreacji. Delikatne wiszące kolczyki dopełniły całość, nie przyćmiewając detali sukienki. Aktorka miała naturalnie falowane blond włosy z przedziałkiem na środku i postawiła na stonowany makijaż.

W tej autorskiej kreacji Valentino, Lili Reinhart stworzyła jedną z najbardziej efektownych stylizacji wieczoru. Pomiędzy odcieniami żółci, wachlarzowatym haftem i figlarnymi rozcięciami udowodniła, że suknia wieczorowa może łączyć ponadczasową elegancję z odważnym, kreatywnym akcentem. Kreacja, która niewątpliwie pozostanie jednym z modowych hitów Gotham Television Awards 2026.

