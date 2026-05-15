Tiffany Haddish eksponuje mięśnie brzucha w kolorowym looku

Fabienne Ba.
@tiffanyhaddish / Instagram

Amerykańsko-erytrejska aktorka, komik, scenarzystka i producentka Tiffany Haddish zadebiutowała w wydaniu amerykańskiego magazynu sportowego „Sports Illustrated Swimsuit” z 2026 roku. Pojawia się na serii zdjęć, na których wyraźnie widać jej mięśnie brzucha.

Nowość w Sports Illustrated Swimsuit

Zdjęcia Tiffany Haddish z sesji zdjęciowej do Sports Illustrated Swimsuit 2026, wykonane w Baja California Sur (stan Meksyk) przez fotografa Jamesa Macari, uczyniły ją jedną z czterech gwiazd okładki tego wydania – obok amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, stylistki i producentki Hilary Duff, amerykańskiej influencerki Alix Earle i modelki Nicole Williams English.

To debiut Tiffany Haddish, która podeszła do sesji zdjęciowej z energią porównywalną do występu stand-upowego. Najbardziej uderzającym elementem był dwuwarstwowy zestaw SAME: jeden kostium kąpielowy w kolorze pomarańczowym, a drugi w kolorze złotym. Zdjęcie na okładce przedstawia Tiffany Haddish klęczącą na białym piasku, z kolanami zaledwie kilka centymetrów od krystalicznie czystej wody. Jej ciemnobrązowe włosy, ułożone w mokre fale i opadające do pasa, zastępują krótkiego boba, którego nosiła od kilku tygodni.

Mięśnie brzucha, które przykuły uwagę wszystkich

Na kilku zdjęciach z sesji Tiffany Haddish prezentuje wyrzeźbiony brzuch – efekt treningu, którym regularnie dzieli się w mediach społecznościowych. Drugie zdjęcie z sesji przedstawia ją w jednoczęściowym stroju Saint Laurent w całości pokrytym czarnymi cekinami, opartą o żółtą piłkę do jogi i z naszyjnikiem w kształcie złotych krążków od New York Vintage. Dwie perfekcyjnie wykonane stylizacje.

Sesja zdjęciowa nie obyła się bez incydentów – i ona się z tego śmiała

Tiffany Haddish zażartowała z licznych wpadek garderoby podczas sesji: „Miałam na sobie stroje i myślałam, że to będzie niestosowne… Bo jesteśmy w oceanie. Ocean lubi zdejmować z ludzi ubrania”. Dodała z typowym dla siebie humorem: „A wiecie, co jeszcze lubi się pokazywać? Moje sutki. Bardzo chciały być częścią sesji. Ciężko nam było je utrzymać na miejscu”. Jej relacja wywołała tyle samo szumu, co same zdjęcia.

Wygląd piękna, który przełamuje jej typowy wizerunek

Do tej sesji Tiffany Haddish postawiła na delikatniejszy niż zwykle makijaż: promienną cerę, opalizujący cień do powiek, błyszczące usta w kolorze jagodowym i brzoskwiniowy róż. To makijaż stworzony z myślą o wakacyjnym nastroju – daleki od teatralnego szyku, który często jest jej znakiem rozpoznawczym na czerwonym dywanie.

Wyrzeźbione mięśnie brzucha, dwuwarstwowy strój, humor – Tiffany Haddish zadebiutowała w amerykańskim magazynie sportowym „Sports Illustrated Swimsuit” dokładnie tak, jak oczekiwano: będąc sobą. I właśnie dlatego to działa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Demi Moore w rzeźbiarskiej sukni na nowo definiuje zasady czerwonego dywanu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Demi Moore w rzeźbiarskiej sukni na nowo definiuje zasady czerwonego dywanu

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore zachwyciła publiczność Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.) podczas...

W lśniącej sukni Michelle Rodriguez rozpala atmosferę Festiwalu Filmowego w Cannes

Podczas pokazu z okazji 25. rocznicy sagi „Szybcy i wściekli”, który odbył się w ramach 79. Festiwalu Filmowego...

W Cannes Diane Kruger ponownie w centrum uwagi prezentuje dodatek, który przez długi czas pozostawał dyskretny

Diane Kruger niedawno zaszczyciła swoim blaskiem czerwony dywan podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.)...

Za krytyką sukienki Olivii Rodrigo kryje się głębsza debata

Komentowanie strojów wokalistek, zamiast oklaskiwania ich wokalnych występów i doceniania ich kunsztu, stało się niemal rytuałem inicjacji. Ikona...

„Z wiekiem jeszcze piękniejsza”: 57-letnia Gillian Anderson zachwyca w białej, koralikowej sukience

Amerykańska aktorka Gillian Anderson niedawno pojawiła się na czerwonym dywanie podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja...

Charli D'Amelio wybiera „odważną” koronkową minisukienkę

Amerykańska celebrytka mediów społecznościowych Charli D'Amelio nigdy nie publikuje niczego, co nie stałoby się wydarzeniem. Jej ostatnia karuzela...