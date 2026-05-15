Tiffany Haddish eksponuje mięśnie brzucha w kolorowym looku

Amerykańsko-erytrejska aktorka, komik, scenarzystka i producentka Tiffany Haddish zadebiutowała w wydaniu amerykańskiego magazynu sportowego „Sports Illustrated Swimsuit” z 2026 roku. Pojawia się na serii zdjęć, na których wyraźnie widać jej mięśnie brzucha.

Nowość w Sports Illustrated Swimsuit

Zdjęcia Tiffany Haddish z sesji zdjęciowej do Sports Illustrated Swimsuit 2026, wykonane w Baja California Sur (stan Meksyk) przez fotografa Jamesa Macari, uczyniły ją jedną z czterech gwiazd okładki tego wydania – obok amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, stylistki i producentki Hilary Duff, amerykańskiej influencerki Alix Earle i modelki Nicole Williams English.

To debiut Tiffany Haddish, która podeszła do sesji zdjęciowej z energią porównywalną do występu stand-upowego. Najbardziej uderzającym elementem był dwuwarstwowy zestaw SAME: jeden kostium kąpielowy w kolorze pomarańczowym, a drugi w kolorze złotym. Zdjęcie na okładce przedstawia Tiffany Haddish klęczącą na białym piasku, z kolanami zaledwie kilka centymetrów od krystalicznie czystej wody. Jej ciemnobrązowe włosy, ułożone w mokre fale i opadające do pasa, zastępują krótkiego boba, którego nosiła od kilku tygodni.

Mięśnie brzucha, które przykuły uwagę wszystkich

Na kilku zdjęciach z sesji Tiffany Haddish prezentuje wyrzeźbiony brzuch – efekt treningu, którym regularnie dzieli się w mediach społecznościowych. Drugie zdjęcie z sesji przedstawia ją w jednoczęściowym stroju Saint Laurent w całości pokrytym czarnymi cekinami, opartą o żółtą piłkę do jogi i z naszyjnikiem w kształcie złotych krążków od New York Vintage. Dwie perfekcyjnie wykonane stylizacje.

Sesja zdjęciowa nie obyła się bez incydentów – i ona się z tego śmiała

Tiffany Haddish zażartowała z licznych wpadek garderoby podczas sesji: „Miałam na sobie stroje i myślałam, że to będzie niestosowne… Bo jesteśmy w oceanie. Ocean lubi zdejmować z ludzi ubrania”. Dodała z typowym dla siebie humorem: „A wiecie, co jeszcze lubi się pokazywać? Moje sutki. Bardzo chciały być częścią sesji. Ciężko nam było je utrzymać na miejscu”. Jej relacja wywołała tyle samo szumu, co same zdjęcia.

Wygląd piękna, który przełamuje jej typowy wizerunek

Do tej sesji Tiffany Haddish postawiła na delikatniejszy niż zwykle makijaż: promienną cerę, opalizujący cień do powiek, błyszczące usta w kolorze jagodowym i brzoskwiniowy róż. To makijaż stworzony z myślą o wakacyjnym nastroju – daleki od teatralnego szyku, który często jest jej znakiem rozpoznawczym na czerwonym dywanie.

Wyrzeźbione mięśnie brzucha, dwuwarstwowy strój, humor – Tiffany Haddish zadebiutowała w amerykańskim magazynie sportowym „Sports Illustrated Swimsuit” dokładnie tak, jak oczekiwano: będąc sobą. I właśnie dlatego to działa.