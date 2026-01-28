Search here...

„Przytyłam”: Miss Francji opowiada o nieustającej presji wywieranej na jej ciało

Fabienne Ba.
@angeliqueaf_off/Instagram

Angélique Angarni-Filopon, wybrana Miss Francji 2025, otwarcie opowiedziała o swojej złożonej relacji z ciałem po roku intensywnej krytyki. Jej wyznania pokazują, jak silna pozostaje presja związana z wyglądem, nawet wśród osób uosabiających tradycyjne kanony piękna.

Rok pod intensywną obserwacją mediów

Podczas swojego panowania Angélique Angarni-Filopon była nieustannie krytykowana, zarówno ze względu na wiek, jak i sylwetkę, co wywarło na nią głęboki wpływ. Po przekazaniu korony następcy w grudniu 2025 roku, zgodziła się wziąć udział w programie „Dancing with the Stars”, gdzie szczerze opowiedziała o swoim ciele i oczekiwaniach wobec niego.

„Konfliktowy związek” z wizerunkiem

W rozmowie z kamerami była królowa piękności przyznała, że po zauważeniu zmian – w tym przyrostu masy ciała – w ciągu ostatniego roku nabrała trudnej relacji ze swoim ciałem. Wyjaśniła: „Jesteśmy dla siebie, dla swoich ciał tak surowe…” , podkreślając ogromną presję, z jaką zmagają się kobiety, niezależnie od tego, czy są w centrum uwagi, czy nie.

Reakcje i nękanie w Internecie

Podróż Angarni-Filopon nie obyła się bez krytyki, a ona sama spotykała się z nienawistnymi i rasistowskimi komentarzami w mediach społecznościowych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu rządów. Ta fala cyberprzemocy jeszcze bardziej utrudniła jej doświadczenie i wpłynęła na jej samoocenę.

Konkurs Miss France – odzwierciedlenie standardów piękna

Konkurs Miss Francji 2025 wpisuje się w szerszą debatę na temat wizerunku ciała w świecie konkursów piękności. Historycznie konkursy te były krytykowane za promowanie wąskich ideałów estetycznych i wywieranie na uczestniczki znacznej presji, by spełniały określone standardy – zjawisko to jest dobrze udokumentowane w różnych kontekstach.

W kierunku stopniowej akceptacji

Mimo wszystko Angélique Angarni-Filopon postanowiła spojrzeć na wszystko z dystansu i iść naprzód. Swoją historią zachęca do bardziej współczującego spojrzenia na siebie, dalekiego od sztywnej estetyki, i pokazuje, że piękno może obejmować różnorodność i autentyczność.

Zeznania Angélique Angarni-Filopon przypominają, że nawet najbardziej wpływowe osobistości nie są odporne na presję estetyczną i symboliczną przemoc, którą niosą. Ubierając w słowa swoje słabości, pomaga przełamać tabu otaczające wizerunek ciała i toruje drogę do bardziej inkluzywnego dialogu na temat piękna, samoakceptacji i różnorodności ciała.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W wieku 47 lat Laetitia Casta wzbogaca swoją sukienkę o nieoczekiwany dodatek modowy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 47 lat Laetitia Casta wzbogaca swoją sukienkę o nieoczekiwany dodatek modowy.

Laetitia Casta niedawno przykuła uwagę wszystkich na pierwszym pokazie Jonathana Andersona Haute Couture Wiosna/Lato 2026 dla Diora. Ubrana...

„Niesamowicie elegancka”: ta amerykańska modelka robi niezapomniane wrażenie w sukni haute couture

Karlie Kloss niedawno rozświetliła Paris Couture Week w sukience Diora, która udowodniła, że prześwitujące tkaniny i odkryte plecy...

„Mogłaby być modelką”: 31-letnia aktorka na nowo definiuje „koreański szyk”

Bae Suzy (prawdziwe nazwisko Bae Su-ji), uwielbiana ikona Korei Południowej, wciąż fascynuje swoją wyjątkową aurą i wyjątkową wszechstronnością....

„Wspaniała”: Ta gwiazda zachwyca internautów na plaży

Amerykańska raperka Coi Leray, która może pochwalić się 10 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify i nominacją do nagrody...

W Paryżu Demi Moore robi furorę w rzeźbiarskim kombinezonie

Tydzień Mody Haute Couture w Paryżu po raz kolejny spełnił obietnicę widowiskowości i śmiałości. Wśród najwybitniejszych gości, Demi...

Amber Heard przerywa milczenie na temat cyberprzemocy, której doświadcza

Amerykańska aktorka i producentka Amber Heard po raz kolejny przerywa milczenie w filmie dokumentalnym „Silenced”, w którym rzuca...

© 2025 The Body Optimist