„Bez filtra”: Piosenkarka Kesha zaskakuje zdjęciami równie naturalnymi, co odważnymi

24 kwietnia 2026 roku amerykańska piosenkarka Kesha nie świętowała Dnia Ziemi przemówieniem ani hashtagiem politycznym. Zrobiła to po swojemu: w oceanie, bez ubrania i makijażu, z kilkoma różowymi napisami na swoich zdjęciach. I natychmiast wywołało to reakcję.

Niesfiltrowany zbiór zdjęć z okazji „Dnia Ziemi”

Kesha opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć z prostym podpisem „#DzieńZiemi jest każdego dnia”. Na jednym z nich widać ją od tyłu, w falach, z mokrymi włosami naturalnie falującymi. Na innym zdjęciu, leżąc twarzą do dołu na piasku, odsłania złocistą skórę i piegi, trzymając w jednej ręce lśniący kamyk i kilka złotych wisiorków. Nie widać żadnych filtrów.

Refleksje „filozoficzne”

Równie dużą uwagę, co same zdjęcia, przyciągnęły podpisy. „Matka Natura to boska kobiecość” – napisała pod pierwszym zdjęciem. Na trzecim zdjęciu, na wpół zanurzona w falach, z dwoma różowymi serduszkami na sobie, zastanawiała się: „Czy ktoś kiedykolwiek pomyślał, że może jesteśmy kosmitami?”. W końcu, trzymając w dłoni kilka małych kamyków, podsumowała żartobliwie: „Najbardziej ugruntowana gwiazda popu, jaką te skały kiedykolwiek widziały”.

Artysta w pełnym renesansie

Ten wpis pojawia się na kilka tygodni przed rozpoczęciem trasy koncertowej Keshy „Freedom Tour”, która rozpocznie się 30 maja 2026 roku i potrwa do 30 sierpnia w Ameryce Północnej i Europie. Chwila wytchnienia i ponownego połączenia z tym, co naprawdę ważne, przed kilkoma miesiącami intensywnej aktywności scenicznej.

Te zdjęcia wpisują się w szerszy trend niezwykłego powrotu Keshy do centrum uwagi w ostatnich miesiącach. W lutym 2026 roku po raz pierwszy od ośmiu lat pojawiła się na gali Grammy, krocząc boso po czerwonym dywanie w długiej, białej, pokrytej piórami sukni z opalizującym, niemal eterycznym makijażem. Kilka tygodni wcześniej przyciągała wzrok w srebrnej, metalicznej, siateczkowej mini sukience na gali MusiCares. Dwie zupełnie różne stylizacje z wysypu zdjęć z 24 kwietnia – ale obie przekazują to samo przesłanie: artystka odzyskująca swój wizerunek na swój własny, niepowtarzalny sposób.

„Boska kobiecość” jako zasada przewodnia

To nie pierwszy raz, kiedy Kesha publicznie deklaruje głęboką więź z naturą i pewną formę osobistej duchowości. Określenie „boska kobiecość”, którego użyła, rezonuje z całą jej niedawną trajektorią artystyczną, naznaczoną pragnieniem wolności i autentyczności po latach zmagań prawnych i osobistych.

Podczas gdy inni świętują Dzień Ziemi politycznymi deklaracjami, Kesha ucieleśniała go dosłownie – całkowicie się w nim zanurzając, bez zbędnego udawania. Prosty gest, ale wiele mówiący o tym, kim się stała.