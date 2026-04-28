„Bez filtra”: Piosenkarka Kesha zaskakuje zdjęciami równie naturalnymi, co odważnymi

24 kwietnia 2026 roku amerykańska piosenkarka Kesha nie świętowała Dnia Ziemi przemówieniem ani hashtagiem politycznym. Zrobiła to po swojemu: w oceanie, bez ubrania i makijażu, z kilkoma różowymi napisami na swoich zdjęciach. I natychmiast wywołało to reakcję.

Niesfiltrowany zbiór zdjęć z okazji „Dnia Ziemi”

Kesha opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć z prostym podpisem „#DzieńZiemi jest każdego dnia”. Na jednym z nich widać ją od tyłu, w falach, z mokrymi włosami naturalnie falującymi. Na innym zdjęciu, leżąc twarzą do dołu na piasku, odsłania złocistą skórę i piegi, trzymając w jednej ręce lśniący kamyk i kilka złotych wisiorków. Nie widać żadnych filtrów.

Refleksje „filozoficzne”

Równie dużą uwagę, co same zdjęcia, przyciągnęły podpisy. „Matka Natura to boska kobiecość” – napisała pod pierwszym zdjęciem. Na trzecim zdjęciu, na wpół zanurzona w falach, z dwoma różowymi serduszkami na sobie, zastanawiała się: „Czy ktoś kiedykolwiek pomyślał, że może jesteśmy kosmitami?”. W końcu, trzymając w dłoni kilka małych kamyków, podsumowała żartobliwie: „Najbardziej ugruntowana gwiazda popu, jaką te skały kiedykolwiek widziały”.

Artysta w pełnym renesansie

Ten wpis pojawia się na kilka tygodni przed rozpoczęciem trasy koncertowej Keshy „Freedom Tour”, która rozpocznie się 30 maja 2026 roku i potrwa do 30 sierpnia w Ameryce Północnej i Europie. Chwila wytchnienia i ponownego połączenia z tym, co naprawdę ważne, przed kilkoma miesiącami intensywnej aktywności scenicznej.

Te zdjęcia wpisują się w szerszy trend niezwykłego powrotu Keshy do centrum uwagi w ostatnich miesiącach. W lutym 2026 roku po raz pierwszy od ośmiu lat pojawiła się na gali Grammy, krocząc boso po czerwonym dywanie w długiej, białej, pokrytej piórami sukni z opalizującym, niemal eterycznym makijażem. Kilka tygodni wcześniej przyciągała wzrok w srebrnej, metalicznej, siateczkowej mini sukience na gali MusiCares. Dwie zupełnie różne stylizacje z wysypu zdjęć z 24 kwietnia – ale obie przekazują to samo przesłanie: artystka odzyskująca swój wizerunek na swój własny, niepowtarzalny sposób.

„Boska kobiecość” jako zasada przewodnia

To nie pierwszy raz, kiedy Kesha publicznie deklaruje głęboką więź z naturą i pewną formę osobistej duchowości. Określenie „boska kobiecość”, którego użyła, rezonuje z całą jej niedawną trajektorią artystyczną, naznaczoną pragnieniem wolności i autentyczności po latach zmagań prawnych i osobistych.

Podczas gdy inni świętują Dzień Ziemi politycznymi deklaracjami, Kesha ucieleśniała go dosłownie – całkowicie się w nim zanurzając, bez zbędnego udawania. Prosty gest, ale wiele mówiący o tym, kim się stała.

Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
Ta skórzana sukienka noszona przez aktorkę Kerry Washington kryje w sobie nieoczekiwany szczegół
Amerykańska modelka Brooks Nader prezentuje stylizację, która wywołuje poruszenie

Aktorka Nina Dobrev opowiada o swojej podróży pociągiem, ale to ta wanna wywołuje poruszenie.

Bułgarsko-kanadyjska aktorka i modelka Nina Dobrev podzieliła się zdjęciami ze swojej podróży Venice Simplon-Orient-Express. Wśród wszystkich ujęć, uwagę...

Aktorka Zoe Saldaña olśniewa błyszczącą sukienką w stylu trompe-l'oeil

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Zoe Saldaña nigdy nie idzie na łatwiznę na czerwonym dywanie. 23 kwietnia 2026...

Amerykańska modelka Brooks Nader prezentuje stylizację, która wywołuje poruszenie

Niektóre stylizacje same w sobie potrafią przyciągnąć uwagę wszystkich. Brooks Nader udowodnił to po raz kolejny, pojawiając się...

Ta skórzana sukienka noszona przez aktorkę Kerry Washington kryje w sobie nieoczekiwany szczegół

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Kerry Washington zaprezentowała się w jednej ze swoich najbardziej olśniewających kreacji na gali...

„Biurowa syrena”: hazard modowy piosenkarki Dua Lipy intryguje i uwodzi

Pomiędzy podróżami brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa zawsze wie, jak podkreślić swój styl. Niedawno w Warszawie...

Ten duet wybrany przez Harper Beckham może stać się inspiracją sezonu

Kiedy Victoria Beckham świętowała w Nowym Jorku swoją nową współpracę z Gap, to jej córka Harper, równie efektowna...