Sullivan, syn Patricka Dempseya, debiutuje w modzie vintage

W wieku 19 lat Sullivan Dempsey właśnie zadebiutował w świecie mody. Syn amerykańskiego aktora Patricka Dempseya pozuje w kampanii poświęconej luksusowej modzie vintage, która nie pozostała niezauważona w mediach społecznościowych.

Pierwsza kampania dla Morphew World

Sullivan Dempsey zrealizował swoją pierwszą kampanię modową dla Morphew World, butiku z odzieżą używaną, specjalizującego się w luksusowych produktach vintage. Marka, która ugruntowała swoją pozycję lidera w dziedzinie odzieży archiwalnej, oferuje swoim klientom ubrania zaprojektowane przez największych projektantów XX wieku, pieczołowicie odrestaurowane i ponownie wprowadzone na rynek. To podejście idealnie wpisuje się w obecny trend w kierunku bardziej zrównoważonego luksusu, skoncentrowanego na dziedzictwie.

Sukienka Yves Saint Laurent z lat 80.

To właśnie na Instagramie Morphew World Sullivan po raz pierwszy pojawił się publicznie jako model. Marka opublikowała zdjęcie, na którym nastolatek pozuje w sukience Yves Saint Laurent z lat 80. To wydarzenie natychmiast wpisuje Sullivana w wielką tradycję modelingu haute couture, pod czujnym okiem jednego z najlepszych archiwów mody na świecie.

Drugie spojrzenie Issey Miyake

Kilka tygodni później Morphew World opublikował nowe zdjęcie Sullivana, tym razem w zupełnie innej scenerii. Nastolatka pojawia się w całkowicie czarnym stroju Issey Miyake, również z lat 80. Japoński projektant ponownie prezentuje jeden ze swoich archiwalnych projektów w nowym świetle reflektorów. To dowód na stylistyczną wszechstronność Sullivana, który potrafi uosabiać zarówno paryski glam couture, jak i japoński intelektualny minimalizm.

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Symboliczny krok po zakończeniu liceum

Rozpoczęcie kariery modelki nastąpiło rok po przełomowym momencie w życiu Sullivana. W maju 2025 roku bliźniaczki Darby i Sullivan ukończyły Crossroads School for Arts & Sciences, prestiżową uczelnię w Santa Monica w Kalifornii. „Jestem z was bardzo dumny, dzieciaki, i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, dokąd zaprowadzi was kolejny rozdział w waszym życiu!” – napisał wówczas na Instagramie Patrick Dempsey.

Dzięki dwóm pierwszym sesjom zdjęciowym dla luksusowej marki vintage, Sullivan Dempsey wkroczył w niezwykły świat mody. W wieku 19 lat podąża ścieżką, która jest zarówno rodzinna, jak i zdecydowanie osobista, wybierając na swój debiut dziedzictwo haute couture.