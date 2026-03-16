„Jest prawie nie do poznania”: Emma Stone zachwyca w srebrnej sukience

Amerykańska aktorka i producentka Emma Stone przykuła wzrok wszystkich na czerwonym dywanie Oscarów 2026 w srebrnej sukience Louis Vuitton, która wywołała falę podziwu wśród fanów.

Minimalistyczna i efektowna srebrna sukienka

Nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Bugonia”, Emma Stone postawiła na minimalizm w długiej, srebrzystobiałej sukni z subtelnym połyskiem. Sylwetka przywodziła na myśl szyk w stylu Jane Austen dzięki krótkim, rozkloszowanym rękawom, uzupełnionym głębokim dekoltem w serek i efektownym wycięciem na plecach, które unowocześniło cały look. Ta kreacja od Louis Vuitton łączyła czyste linie z odważnymi cięciami, podkreślając ponadczasową elegancję w lśniącej oprawie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Fueled By Fashion (@fueled_by_fashion)

Metamorfoza, która wywołuje sensację

W mediach społecznościowych fani są zachwyceni: „Jest prawie nie do poznania!” , „Zmieniona!” , „Promienna twarz” : te komentarze podkreślają szczególny blask, jakby srebrna sukienka odsłoniła nową Emmę Stone, pełną światła i pewności siebie. Ten minimalistyczny look rzeczywiście szczególnie podkreślił jej rysy i olśniewający uśmiech.

Ta srebrna sukienka była punktem zwrotnym w stylu Emmy Stone, którą fani chwalili za „olśniewającą transformację” i promienną cerę, która rozświetlała czerwony dywan. To kreacja, która zostanie zapamiętana jako jedna z najpiękniejszych podczas Oscarów w 2026 roku.