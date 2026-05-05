Modelka Heidi Klum zachwyca świat tą sukienką w kształcie posągu

Były sukienki, kreacje haute couture i spektakularna biżuteria. A potem była Heidi Klum, która nie była już Heidi Klum, a greckim posągiem z marmuru, który ożył na schodach Metropolitan Museum of Art. Chwila z „innego wymiaru”.

Królowa Halloween pojawi się na Met Gali

Niemiecko-amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i aktorka Heidi Klum znana jest ze swoich spektakularnych kostiumów na Halloween – co roku jej metamorfozy stają się viralem. Podczas Met Gali w 2026 roku, której tematem przewodnim było „Sztuka kostiumowa”, zastosowała tę samą filozofię: iść na całość, nie robić nic w połowie i przekształcić swoje ciało w dzieło sztuki.

Autorem kreacji jest Mike Marino, makijażysta nagrodzony Oscarem i stały współpracownik Heidi Klum przy jej halloweenowych stylizacjach. „Przekształcił tkaninę w rzeźbę, manipulując lateksem i spandexem z niezwykłą precyzją, aby naśladować bezruch, delikatność i iluzję rzeźbionego marmuru” – wyjaśniła Heidi Klum na Instagramie.

Grecka rzeźba przywrócona do życia

Inspiracją dla tego wizerunku były klasyczne rzeźby, takie jak „Westalka w welonie” Rafaela Montiego. Heidi Klum, od stóp do głów pokryta lateksem i kredowo-szarym lakierem do ciała, imitującym patynowany marmur, miała na sobie drapowaną „suknię”, wianek z kwiatów i sandały – dopełniając idealnie spójną grecko-antyczną fantazję. Protezy twarzy tworzyły iluzję kamiennego welonu zakrywającego jej twarz, a wianek z kwiatów dopełniał ten wizerunek bogini muzeum.

Nie do poznania, a taki był cel

Reakcja w mediach społecznościowych była natychmiastowa i jednomyślna. Fani na X (dawniej Twitterze) skomentowali post Variety: „SZTUKA. Zrozumiała przesłanie”. Jeden z viralowych komentarzy idealnie to podsumował: „Rozpoznaję Heidi Klum w protezach lepiej niż prawdziwą Heidi Klum”. Inni pisali po prostu: „Ona jedyna naprawdę zrozumiała temat” lub „Rzeźba w ruchu? No dobrze. To jest SZTUKA”.

Na Instagramie Heidi Klum z entuzjazmem skomentowała swój look: „Uwielbiam modę, uwielbiam sztukę, a szczególnie uwielbiam, gdy te dwie rzeczy się ze sobą łączą”. To stwierdzenie lepiej niż jakikolwiek krytyczny komentarz podsumowało ducha, w jakim podeszła do Met Gali 2026 – nie jako „gwiazdorskiego występu”, ale jako pełnoprawnego artystycznego występu.

Tom Kaulitz, ofiara Meduzy

Jej mąż, niemiecki multiinstrumentalista i kompozytor Tom Kaulitz, towarzyszył jej na czerwonym dywanie – przebrany za jedną z ofiar Meduzy: kamienną figurę. Był to ukłon w stronę jej kostiumu z Halloween 2025 roku, w którym Heidi Klum przemieniła się w Meduzę z protezami z łuskowatej skóry, animatronicznymi wężami we włosach i jaskrawozielonymi soczewkami kontaktowymi. W ten sposób narracyjny wątek łączący mitologię grecką z marmurem został dopełniony.

Krótko mówiąc, Heidi Klum przekształciła Met Galę w żywe muzeum. Tylko ona traktuje każdy czerwony dywan jak spektakl totalnej transformacji. I tej nocy, jako jedyna, stała się – autentycznie – dziełem sztuki.