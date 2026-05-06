Kaia Gerber, córka Cindy Crawford, fascynuje swoimi zdjęciami

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Amerykańska modelka i aktorka Kaia Gerber nie potrzebuje spektakularnej scenerii, by przyciągnąć uwagę. Jej najnowsza karuzela na Instagramie – kilka zdjęć w eleganckiej, białej kreacji – wystarczyła, by wywołać nową falę podziwu wśród 10 milionów obserwujących.

„Naturalne” selfie w lustrze

Karuzela, którą udostępniła Kaia Gerber, przedstawia modelkę w białym podkoszulku, stylizowanym na krótki top z odkrytymi ramionami, z lekkiego materiału, zestawionym z pasującymi spodniami wiązanymi po bokach – minimalistyczny i wyrafinowany duet. Jej poza pozostaje naturalna: selfie przed lustrem, lekko z profilu, włosy spięte w luźny kok, kilka pasm okalających twarz. Nic dramatycznego ani przesadnie wyreżyserowanego – i właśnie to sprawia, że to zdjęcie jest tak mocne.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Kaia (@kaiagerber)

Monochromatyczna biel jako podpis chwili

Ten całkowicie biały look wpisuje się w stylistyczną spójność, którą Kaia Gerber pielęgnuje od kilku sezonów: proste fasony i lekkie tkaniny. Modelka jest regularnie wymieniana wśród osobowości, które najlepiej uosabiają współczesny minimalizm – styl bycia w ubraniach, który nigdy nie sprawia wrażenia, że wkłada w to wysiłek. W 2026 roku biel jest jednym z dominujących kolorów w jej cyfrowej garderobie.

Fani pozostają tak samo zachwyceni jak zawsze.

Komentarze pod postem odzwierciedlają nieustanny i szczery podziw. Napływały entuzjastyczne reakcje, podkreślające naturalne piękno i swobodny styl Kai Gerber nawet w jej najprostszych postach. Z 10 milionami obserwujących na Instagramie, każdy jej post szybko staje się modowym hitem – nawet ten najbardziej swobodny.

Dziedzictwo Crawforda, bez bycia jego cieniem

Kaia Gerber jest córką amerykańskiej supermodelki Cindy Crawford i amerykańskiego biznesmena Rande'a Gerbera – i choć podobieństwo do matki jest uderzające, przez lata zbudowała własną, wizualną i zawodową tożsamość. Prezentuje się w największych domach mody, gra w produkcjach teatralnych i filmowych, a jej obecność na Instagramie łączy modę, życie osobiste i kulturę.

Wschodząca gwiazda aktorki i modelki

Poza modą, Kaia Gerber przygotowuje się do premiery „Mother Mary”, thrillera psychologicznego, w którym wystąpią u boku amerykańskiej aktorki Anne Hathaway, brytyjskiej aktorki Michaeli Coel i amerykańskiego aktora Huntera Schafera. Ten projekt potwierdza jej rosnącą obecność poza wybiegiem – i to, że każdy post na Instagramie, nawet ten najbardziej swobodny, przyczynia się do portretu wielowymiarowej, wciąż ewoluującej osobowości.

Biały top, selfie w lustrze, dziesięć milionów obserwujących w kolejce – Kaia Gerber po raz kolejny udowadnia, że najprostsze zdjęcia bywają najmocniejsze. Amerykańska modelka i aktorka, córka Cindy Crawford, już dawno przestała być „córką”, a po prostu stała się sobą.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Modelka Heidi Klum zachwyca świat tą sukienką w kształcie posągu
Article suivant
„Jakie podobieństwo!”: Modelka Adriana Lima udostępniła zdjęcie ze swoimi córkami

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

45-letnia aktorka Jessica Alba dzieli się cudownymi zdjęciami z łódki.

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny w sposób, w jaki żyje – intensywnie i...

W wodzie modelka Candice Swanepoel zachwyca urzekającą scenerią.

„Spotkałam księżyc z drugiej strony” – to właśnie z tym poetyckim podpisem modelka Candice Swanepoel, znana jako „Aniołek”...

„Jakie podobieństwo!”: Modelka Adriana Lima udostępniła zdjęcie ze swoimi córkami

Brazylijska modelka Adriana Lima jest w centrum uwagi od ponad 25 lat. Tym razem zaprezentowała się w zupełnie...

Modelka Heidi Klum zachwyca świat tą sukienką w kształcie posągu

Były sukienki, kreacje haute couture i spektakularna biżuteria. A potem była Heidi Klum, która nie była już Heidi...

Irina Shayk wzbudza sensację kreacją składającą się wyłącznie z zegarków i biżuterii.

Kreacja, którą miała na sobie rosyjska modelka Irina Shayk na Met Gali 2026, która odbyła się w nocy...

Żelazna sukienka: ryzykowna przygoda Kim Kardashian intryguje i fascynuje.

Kim Kardashian nigdy nie robi niczego połowicznie na Met Gali – i edycja z 2026 roku nie była...