„Jakie podobieństwo!”: Modelka Adriana Lima udostępniła zdjęcie ze swoimi córkami

Brazylijska modelka Adriana Lima jest w centrum uwagi od ponad 25 lat. Tym razem zaprezentowała się w zupełnie innym świetle – w sesji zdjęciowej z dwiema córkami, Valentiną i Sienną, w ramach specjalnej kampanii z okazji Dnia Matki. Podobieństwo między tymi trzema kobietami nie uszło uwadze internautów.

„Wzorowana na mamie”: kampania, która mówi sama za siebie

Kampania Victoria's Secret „Modeled After Mom” po raz pierwszy łączy Adrianę Limę i jej dwie córki, 16-letnią Valentinę i 13-letnią Siennę. Trio, sfotografowane przez Zoey Grossman, porusza się w ciepłej, domowej atmosferze: rodzinnym salonie, delikatnym oświetleniu, w dopasowanych ubraniach domowych i piżamach w pastelowych odcieniach. Ta celowo naturalna, niemal rodzinna estetyka ostro kontrastuje z wizerunkami typowymi dla dużych kampanii modowych.

Zaskakujące podobieństwo

To pierwsza rzecz, na którą zwrócili uwagę internauci w komentarzach pod zdjęciami. Valentina i Sienna mają te same długie brązowe włosy i promienne uśmiechy, co ich matka. Zdjęcia publikowane na Instagramie – sceny, na których czeszą się, siedzą na kanapie, wymieniają czułe gesty i bawią się makijażem – dodatkowo wzmacniają ten efekt lustrzanego odbicia między trzema pokoleniami. „Jakie podobieństwo”, „Klony”, „Trzy siostry” – komentarze mnożyły się z wymowną regularnością.

„Dzień, którego nigdy nie zapomnę”

W wywiadzie dla magazynu People Adriana Lima opisała to doświadczenie z autentycznym wzruszeniem: „To było jak sen, czuję się spełniona jako matka. Możliwość bycia z nimi na sesji zdjęciowej była naprawdę magiczna. To był wyjątkowy moment, Dzień Matki. To dzień, którego nigdy nie zapomnę i myślę, że oni też nie”. To rzadkie słowa kobiety, która nauczyła się ostrożnie zarządzać tym, czym dzieli się ze swoim życiem prywatnym.

Valentina i Sienna, ich pierwsze kroki w modzie

Dla dwójki nastolatek sesja zdjęciowa Victoria's Secret była pierwszym doświadczeniem zawodowym w świecie mody. Valentina już myśli o karierze modelki, a Sienna skłania się bardziej ku aktorstwu. Dwie różne ścieżki, ale ta sama łatwość w poruszaniu się przed obiektywem, co nie dziwi, biorąc pod uwagę ich matkę.

Adriana Lima, ikona, która odkrywa siebie na nowo jako matka

Od debiutu w 1999 roku Adriana Lima zbudowała karierę na szczycie światowej mody – ponad dwadzieścia prestiżowych pokazów mody, kampanie na całym świecie i imponująca długowieczność w branży, która szybko wyczerpuje swoje gwiazdy. Dziś prezentuje publiczności inną stronę siebie: spełnioną matkę, dumną ze swoich córek, która postanawia podzielić się z nimi zawodową chwilą przepełnioną głębokim, osobistym znaczeniem.

Trzy kobiety, trzy niemal identyczne twarze i sesja zdjęciowa, która zapisze się w rodzinnych annałach daleko poza albumami firmowymi. Adriana Lima nie tylko przekazała swoje geny Valentinie i Siennie, ale także dała im pierwsze kroki w świecie, który zna lepiej niż ktokolwiek inny.